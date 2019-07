Barbara D’Urso denigrata dagli ex gieffini, Simone Coccia Colaiuta la difende: “Siete falsi, bugiardi e irrispettosi”

Barbara D’Urso denigrata e offesa dagli ex gieffini. L’ha rivelato l’ex spogliarellista ed ex concorrente del Grande Fratello 15, Simone Coccia Colaiuta, mediante un video condiviso sul suo profilo Instagram.

Il fidanzato della senatrice del Partito Democratico, Stefania Pezzopane, ha difeso a spada tratta la conduttrice tv di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live non è la D’Urso.

L’ex gieffino pluritatuato ha esordito così: “Ho avuto modo di assistere di persona, diverso tempo fa, ad alcune esternazioni di poco gradimento nei confronti di Barbara D’Urso da parte di alcuni miei ex compagni del Grande Fratello 15 dei quali non faccio i nomi, ma andando per esclusione non è difficile capire… La cosa più triste, ancor più raccapricciante, è che queste esternazioni, a mio avviso di pessimo gusto, sono uscite dalla bocca di chi, a distanza di oltre un anno dal nostro GF15, successivamente, è stato invitato nelle sue trasmissioni pomeridiane forse una volta, altri neanche quella. Ho sempre detto che non bisogna mai sputare sul piatto nel quale si mangia, anzi, bisogna sempre ringraziare chi nella vita, televisivamente e non, ti offre una grande opportunità”.

L’ex spogliarellista nonché finalista del concorso di bellezza Il Più Bello d’Italia 2014 ha poi aggiunto: “Un’opportunità che bisogna essere bravi a sapersela giocare, ti può cambiare la vita come può distruggertela, e questa responsabilità appartiene a chi accetta di mettersi in gioco e non a chi la offre!!! Detto ciò e concludo, chi non è riuscito ad andare oltre il Grande Fratello, è inutile che dice che la colpa è della D’Urso o perché non ha più interesse ad andare in televisione, bisogna avere le palle e la coerenza, ahimè che ad oggi nessuno ha, di dire che se non si va più in televisione, non perché ad alcuni personaggi non gli è piaciuta l’esperienza del GF, ma perché quando si è falsi e bugiardi e irrispettosi e si parla troppo, tutto viene a galla… E dato che conosco la D’Urso, vi posso garantire che è una donna intelligentissima e da un cuore d’oro che vi piaccia o meno – ha concluso -, ma questa è la realtà. Ricordate che l’umiltà, il rispetto e la sincerità aprono tutte le porte del mondo e ti aiutano a vivere serenamente con te stesso e con gli altri”.

Lo sfogo social dell’ex spogliarellista sta facendo rapidamente il giro della Rete, scatenando diverse e differenti reazioni. E voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con l’opinione di Simone Coccia?

Redazione-iGossip