Bestemmia al Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini su Dayane Mello: “Sono un po’ impreparato”

Bestemmia al Grande Fratello Vip 2020. Il giornalista e conduttore tv del reality show di Canale 5 Alfonso Signorini ha confessato a Gabriele Parpiglia a Casa Chi di essere un po’ impreparato sul caso Dayane Mello, che sta tenendo banco sui giornali e sul web in questi ultimi giorni. Proprio nel giorno della festività dedicata all’Immacolata Concezione, la modella e showgirl brasiliana avrebbe pronunciato un’imprecazione, tirando in ballo proprio la Madonna, durante una chiacchierata con Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio.

Il video shock ha fatto rapidamente il giro del web sui social, scatenando un’ondata di indignazione e sconcerto generale. Dayane Mello verrà squalificata durante la prossima puntata del GF Vip 5?

Solamente durante questa edizione del reality show sono stati squalificati per bestemmia Denis Dosio e Stefano Bettarini. Fausto Leali è stato espulso per aver pronunciato la parola negro.

Bestemmia al Grande Fratello Vip 2020: Signorini è impreparato

Alfonso Signorini ha risposto così alla domanda di Gabriele Parpiglia a Casa Chi: “La verità è che su questo mi trovi un po’ impreparato. Nel senso che so che stanno… sapete che quando c’è un caso dibattuto come questo ci sono tutte le analisi degli audio a rallentatore. So che la produzione è da oggi pomeriggio che sta facendo questa verifica. Non ho aggiornamenti dell’ultim’ora. Diciamo che non so proprio dirvi con certezza di cosa si tratti“.

