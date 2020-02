Bestemmia al Grande Fratello Vip 4? Fabio Testi è a rischio eliminazione

Bestemmia al Grande Fratello Vip 4? Il rumor è iniziato a circolare sul web subito dopo l’ultima puntata del reality show di Canale 5. A finire al centro di aspre e durissime polemiche sui social è il celebre attore Fabio Testi.

Fabio Testi – Foto: Facebook

Subito dopo la diretta di ieri, l’attore si stava confrontando in modo divertito con Pago e Antonella Elia sui fatti della serata, lasciandosi scappare un “orca ma….a” che non è sfuggito ai telespettatori più attenti e assidui. Secondo qualcuno, inoltre, pare che il concorrente si sia reso conto di quanto detto e abbia commentato: “Speriamo che non mi abbiano sentito”.

Il video incriminato è finito immediatamente in rete e molti hanno accusato Testi di blasfemia. Il popolo della Rete si è diviso in due: c’è chi invoca a gran voce la sua espulsione, com’è successo in passato con tanti altri ex gieffini (da Gianluca Impastato a Marco Predolini) e chi invece lo difende, spiegando che è un intercalare tipicamente veneto.

Dopo aver vinto al televoto la sfida contro Serena Enardu di Uomini e Donne, ora l’attore Fabio Testi rischia l’eliminazione a causa di questa presunta bestemmia.

Noi vi riportiamo il video incriminato pubblicato da Bitchyf.it su Twitter per farvi un’idea.

Che cosa ne pensate? Intercalare veneto o bestemmia? Sicuramente il caso verrà affrontato durante la puntata di venerdì prossimo del GF Vip 4.