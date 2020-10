Bestemmia al Grande Fratello Vip 5: squalifica per Denis Dosio

Bestemmia al Grande Fratello Vip 5: squalifica inevitabile e scontata per il giovane web influencer Denis Dosio. Stanotte il giovanissimo concorrente del reality show di Canale 5 ha pronunciato una bestemmia. Il popolo della Rete non ha alcun dubbio. Il fattaccio è accaduto poco dopo l’una di notte, quando i concorrenti erano già entrati in camera pronti a dormire.

Denis Dosio stava chiacchierando con i coinquilini quando si è lasciato sfuggire l’espressione che potrebbe costargli la permanenza nella Casa più spiata e famosa d’Italia. I compagni stessi si sono immediatamente resi conto di quanto appena accaduto, tanto da avere accolto le parole di Dosio con un coro di “No!”. Dopo l’espulsione di Fausto Leali per una frase razzista, stasera toccherà a Denis.

crepata per i NOOO NOOO e il silenzio tombale dopo #GFVIP pic.twitter.com/CWH5qu8plt — fra. (@biebersplume) October 1, 2020

Poche ore fa il Grande Fratello ha comunicato sui suoi profili social che il televoto è stato sospeso. La squalifica di Denis pare a questo punto davvero inevitabile.

A seguire il comunicato del GF Vip 5: “Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Massimiliano Morra, Denis Dosio, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Adua del Vesco e Dayane Mello è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di questa sera, venerdì 2 ottobre di Grande Fratello Vip tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.