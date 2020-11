Bestemmia al Grande Fratello Vip 5: squalificato Stefano Bettarini

Bestemmia al Grande Fratello Vip 5: squalificato l’ex calciatore di Fiorentina, Parma e Sampdoria Stefano Bettarini. L’ex marito di Simona Ventura è durato al GF Vip 5 quanto un gatto in tangenziale. In apertura di puntata Alfonso Signorini ha annunciato il provvedimento disciplinare nei confronti di Stefano Bettarini.

Dopo la bella sorpresa di compleanno a Patrizia De Blanck per i suoi 80 anni, Signorini ha annunciato a Bettarini il provvedimento del Grande Fratello, perché ha offeso milioni di persone. Il presentatore tv del GF Vip ha spiegato che “è un intercalare blasfemo“.

L’ex calciatore si è giustificato prontamente: “Chiedo scusa. Non lo giustifico. Mi ero reso conto immediatamente di quello che mi era sfuggito… è un modo che ho per dire certe cose che non penso. Sono una persona credente e non voglio offendere nessuno. Purtroppo a volte non si sa come esprimere certe cose”.

Signorini ha letto in diretta tv il provvedimento del Grande Fratello: “Le tue parole hanno violato le regole e lo spirito stesso del Grande Fratello. In casi come questi la decisione è inevitabile. Stefano sei ufficialmente squalificato dal gioco”.

Bettarini è il secondo concorrente del GF Vip 5 squalificato per bestemmia, dopo Denis Dosio.

