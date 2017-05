Carmen Russo vuole partecipare in coppia con la cantante Fiordaliso alla nuova edizione del reality show di Raidue, Pechino Express. La moglie di Enzo Paolo Turchi ha espresso questo desiderio dalle pagine del settimanale In Famiglia.

La mamma vip della piccola Maria, nata il 14 febbraio 2013 mediante la fecondazione assistita, aveva già rinunciato in passato a Pechino Express.

“Ho visto Pechino Express, anche l’ultima edizione, e mi ha sempre incuriosito parecchio – ha detto la showgirl e ballerina – L’hanno proposto a me e ad Enzo. Abbiamo però dovuto rinunciare senza nessun rancore o rimorso. E’ un programma bellissimo e se me lo avessero prospettato prima dell’arrivo di Maria, l’avrei fatto sicuramente. Però adesso non è facile. E’ un impegno troppo intenso e star via due mesi non è proprio fattibile. A meno che non ci sia la possibilità di scegliere un nuovo partner per questa avventura”.

La sua compagna ideale di viaggio? Fiordaliso! “Mi piacerebbe farlo con una mia collega e amica, Fiordaliso – ha detto Carmen Russo – L’ho incontrata di recente e mi ha detto: ‘Che bello Pechino Express, perché non lo facciamo assieme?’ Penso che farlo insieme a lei sarebbe divertente”.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Carmen Russo ha poi parlato della primogenita Maria e della possibilità di adottare un bambino. “In questo momento non ci stiamo pensando – ha raccontato la cantante di Muevete – Io sono figlia unica e sono cresciuta bene comunque. Per l’adozione ci sono delle norme da rispettare. E noi comunque non potremmo adottare bambini molto piccoli – ha spiegato la 57enne ballerina, showgirl e attrice italiana Carmela Carolina Fernanda Russo – Per questo la scelta di volere un figlio nostro a tutti i costi. Avevamo paura di non essere all’altezza di essere genitori”.

