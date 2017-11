Cecilia Rodriguez a Ignazio Moser: “Forse sono stata troppo egoista”

Cecilia Rodriguez ha confessato al neo fidanzato Ignazio Moser di essere stata forse troppo egoista in merito alla precedente storia d’amore con l’ex tronista tarantino del trono classico Francesco Monte.

Come ormai sapete tutti Cecilia Rodriguez e Francesco Monte si sono lasciati in tv. La storia d’amore di Francesco Monte e Cecilia Rodriguez è giunta al capolinea poiché la sorella minore della celebre star tv, stilista, modella e showgirl argentina Belen Rodriguez si è innamorata di Ignazio Moser.

Durante un momento di sconforto e lacrime, Cecilia ha confessato tutti i suoi dubbi e le sue incertezze a Moser. Ignazio l’ha prontamente consolata: “La linea spartiacque tra ‘rispetto’ e ‘vivere’ è molto sottile. Tutto sta a vedere chi rispetti e chi no. Ripeto questa non è una giustificazione o una scusa, però… Ti sei comportata bene e non te lo dico perché ci sono io di qua, ma… Intanto non è che tu sei stata con lui fino al giorno prima e poi… Erano già 40 o 50 giorni che eri qua, capisci cosa intendo? Non è che da un giorno all’altro sei saltata da un letto a un altro. Questo devi sempre pensarlo perché non è che la relazione è finita lì, era già un mese e mezzo che non lo vedevi…”.

Per poi aggiungere: “Comunque queste cose devi risolvertele un po’ da sola, perché io posso parlarti ma poi rischio sempre di passare per chi vuole tirarti dalla sua parte. Devi metabolizzare da sola”.

Ignazio le ha chiesto: “Vuoi stare un po’ da sola?”. La modella ha risposto: “Tu mi fai bene”. Poi l’ha accarezzato e l’ha baciato. Lo sportivo ha poi sottolineato: “Tu devi smetterla di preoccuparti. Tu sei una persona buona con tutti quanti, cerca di stare bene, di vivere quello che vivi”. Ma la sorella di Belen ha risposto: “Forse sono troppo egoista”.

Ignazio Moser ha asserito: “Non preoccuparti, è normale che abbia ancora qualche pensiero, sarebbe strano il contrario. Non è che ti è venuto qualche dubbio?”. Cecilia Rodriguez ha risposto: “No”. Lui ha poi aggiunto: “Me lo dici se ti viene? Promesso?”. Cecilia ha fatto segno di sì.