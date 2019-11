Chando Erik Luna sarà uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2020? Mancano ormai pochi mesi all’inizio della nuova edizione del famoso e amatissimo talent show di Raiuno condotto da Milly Carlucci. Gli autori e i produttori sono al lavoro già da alcuni mesi per il cast dei concorrenti. La celebre cantante Iva Zanicchi ha ricevuto l’invito direttamente da Milly, ma ha qualche riserva per via della sua età.

Discorso diverso per il giovane e aitante modello e attore spagnolo Chando. L’ex fidanzato della diva delle telenovela Grecia Colmenares ha lanciato un appello a Milly Carlucci dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Stop.

Chando ha infatti dichiarato alla rivista: “Il mio sogno è quello di partecipare a Ballando con le stelle: Milly chiamami, non te ne pentirai…”. Milly Carlucci gli concederà questa ghiotta e grossa occasione per spalancargli definitivamente le porte al mondo dello spettacolo italiano?

Staremo a vedere, intanto l’attore e modello spagnolo ha rivelato qualche settimana fa al nostro sito iGossip.it che “sta per uscire Adiós Susana che è stato diretto da me e Rubén Pascual Tardío, che è un giovane regista che ha vinto molti premi internazionali. In questo cortometraggio ho anche un ruolo come attore insieme alle attrici Laura Arjona e Beatriz Rico de Paso Adelante. Continuo a lavorare come modello e sto preparando il mio ritorno a teatro”.

Redazione-iGossip