Chef Cannavacciuolo sale in cattedra per Antonino Chef Academy

Antonino Cannavacciuolo sale in cattedra per Antonino Chef Academy, il nuovo format Endemol Shine Italy in partenza stasera 12 novembre su Sky e NOW TV.

Lo chef partenopeo guiderà dieci giovanissimi chef in una sfida con in premio un posto ai fornelli della cucina del ristorante stellato di Villa Crespi.

All’interno delle stanze di Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello, quindi, Chef Cannavacciuolo guiderà gli aspiranti chef tra i 18 e i 23 anni in un percorso formativo fatto di nuove conoscenze e sfide culinarie.

Ogni aspirante chef dovrà fare leva sulle proprie conoscenze e su quanto appreso nell’ambito di Antonino Chef Academy per dimostrare di essere all’altezza della cucina stellata di Villa Crespi.

Le prove saranno impegnative: “Tecniche di cucina” (piatti realizzati secondo quanto appreso a lezione), “Test fuori sede” (sfida a squadre nella quale mostrare le abilità professionali) e “Test di approfondimento” (prova individuale sulle nozioni apprese durante la lezione specialistica tenuta da un coach ospite).

A determinare l’uscita dei concorrenti sarà la classifica stilata in base al punteggio ottenuto al termine di ogni prova, dal punteggio ottenuto in “Tecniche di cucina” al voto sul “Test fuori sede” fino al giudizio del “Test di approfondimento”.

Non ci resta che goderci le sei puntate del nuovo cooking show Antonino Chef Academy e scoprire chi riuscirà a guadagnarsi un posto nella brigata di Villa Crespi.

Myriam