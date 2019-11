Chef in Camicia sbarca su Amazon Prime Video

La serie “Chef in Camicia” con protagonisti tre chef e food influencer debutta su Amazon Prime Video pochi giorni dopo la fine della prova televisiva su Alpha.

Gli amici d’infanzia Nicolò, Andrea e Lello metteranno alla prova la loro amicizia e il loro palato in un viaggio tra ristoranti, osterie e bistrot milanesi per trovare l’essenza dei sapori genuini e tipici della cucina italiana.

Le prime cinque puntate del talent culinario “Chef in Camicia” saranno disponibili da giovedì 28 novembre su Amazon Prime Video mentre le altre cinque puntate saranno disponibili online da domenica 15 dicembre.

In ogni puntata, i tre amici uniti dall’amicizia e dall’amore per la cucina visiteranno tre locali che esaltano l’ingrediente protagonista della puntata in ogni loro pietanza per trovare la cucina più autentica.

La gara di “Chef in Camicia” si svilupperà tra assaggi, giudizi e sana competizione e ogni chef promuoverà il proprio candidato per vincere la puntata.

I primi cinque ingredienti star saranno il pomodoro, la carne di manzo, il gambero, il riso e il peperoncino. A seguire ci saranno la patata, il gorgonzola, il salmone, il pollo e le uova.

“Chef in Camicia”, prodotto da Alpha e Chef in Camicia, è l’espressione “in serie” del progetto social di Nicolò, Andrea e Luca composto da videoricette e intrattenimento.

Oltre alla la serie su Amazon Prime Video, poi, il fenomeno web da 80 milioni di visualizzazioni soltanto negli ultimi tre mesi ha fatto il salto di qualità con un libro pubblicato da Rizzoli.

Myriam