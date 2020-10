Claudio Sona verso il Grande Fratello Vip 5? Alan Fiordelmondo lancia lo scoop

Claudio Sona verso il Grande Fratello Vip 5? Durante l’ultima puntata del famoso e chiacchieratissimo reality show di Canale 5, il web influencer Tommaso Zorzi ha avanzato una richiesta particolare al conduttore tv Alfonso Signorini affinché entrasse un nuovo concorrente gay nella Casa più spiata e famosa d’Italia. Ieri il noto paparazzo Alan Fiordelmondo ha lanciato lo scoop a Pomeriggio 5.

Claudio Sona con Tommaso Zorzi in vacanza a Taormina in Sicilia – Foto: Facebook

Ospite del talk di Barbara d’Urso, il famoso fotografo ha fornito un’indiscrezione che ha dato adito a numerosi sospetti sull’identità del misterioso concorrente gay di cui ha parlato il conduttore Alfonso Signorini a Casa Chi.

Alan ha dichiarato: “Si sta aprendo l’ipotesi di far entrare nella casa un personaggio gay che ha già partecipato ad altri programmi televisivi in modo tale da sollazzare il percorso di Tommaso. Tra l’altro è una persona con cui Tommaso quest’estate ha trascorso una vacanza in Sicilia; è un personaggio che, inoltre, sarebbe dovuto entrare nella casa col cast originario”.

Ovviamente il chiaro riferimento è al primo tronista gay nella storia di Uomini e Donne, Claudio Sona. E voi chi vorreste nella Casa del GF Vip 5?

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi del Grande Fratello Vip 5!