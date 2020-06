Colpaccio di Alfonso Signorini: Can Yaman verso il Grande Fratello Vip 5

Colpaccio di Alfonso Signorini. Il 30enne attore turco Can Yaman è a un passo dalla firma. Il protagonista di numerose serie tv di successo potrebbe approdare al Grande Fratello Vip 5 per la gioia delle sue numerosissime fan italiane e ammiratori gay. Ferit Aslan della serie televisiva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore (Dolunay) potrebbe entrare come concorrente nella casa del GF Vip 5.

Can Yaman – Foto: Instagram

La notizia è stata diffusa da Affaritaliani.it: “Alfonso Signorini sta pensando anche a Can Yaman come concorrente del Grande Fratello Vip 5. L’attore è grande protagonista della soap opera turca Daydreamer, che sta andando fortissimo nel pomeriggio di Canale 5 in queste settimane (al posto di Maria De Filippi di Uomini e Donne)”.

Il protagonista della serie Bay Yanlis sarebbe a un passo dalla firma del contratto faraonico.

Si profila un cast super stellare per la quinta edizione del reality show di Canale 5. In base alle ultime voci, Michela Quattrociocche avrebbe rifiutato mentre Cristina Buccino ha svelato di non essere stata ancora contattata dagli autori del programma tv di Canale 5.

Pare assai improbabile anche la presenza del sex symbol delle fiction tv italiane, Gabriel Garko, nel cast del GF Vip 5, ma tutto è possibile con Alfonso Signorini. Con molta probabilità ci sarà un altro illustre sex symbol della televisione e del cinema italiano: il bellissimo, tenebroso e irresistibile attore Massimiliano Morra.

Anche la nobildonna Patrizia De Blanck potrebbe rimettersi in gioco dopo aver partecipato con grande successo all’Isola dei famosi. In bilico Flavia Vento…

Alessandra Mussolini ha rifilato due di picche ad Alfonso Signorini poiché ha preferito Ballando con le Stelle 2020 di Milly Carlucci.

In lizza ci sarebbero Patrizia De Blanck insieme con Elisabetta Gregoraci, le sorelle Buccino, Francesca Cipriani, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, Andrea Damante e Antonio Razzi.