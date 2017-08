Cristiano Malgioglio ha parlato della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2 durante un’intervista rilasciata a La Nazione. Con molta probabilità sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip. Manca solo l’ufficialità, ma non dovrebbero esserci problemi. Il famoso e popolare cantautore e paroliere italiano ha dichiarato: “Non lo so, ci penso. Sono molto curioso di natura, e quindi mi piacerebbe scoprire come si vive nel garage. Però sono allergico alle molliche di pane sulla tavola, odio le donne che si toccano i capelli a tavola. Se trovassi dei capelli nel lavandino potrei impazzire. Di sicuro finirei sempre in nomination”.

“Ho chiesto tante rassicurazioni alla produzione – ha spiegato Cristiano -, non so se esaudiranno i miei desideri. Non tanto sul cachet, anche se è giusto che ognuno venga pagato per quello che vale. Le mie perplessità sono altre. Per esempio non posso dormire con un’altra persona, neanche per tutto l’oro del mondo. Solo con un cane o un gatto”.

Non ha mai dormito con un uomo, almeno finora. “Uno va sul divano – ha detto Malgioglio -, su una poltrona, o anche per terra. Non potrei mai dormire con qualcun altro. I miei amici dicono che faccio così perché non sono mai stato innamorato. In realtà la mia prima grande storia d’amore è stata con un americano del New Jersey. Un marinaio!”.

Malgioglio ha poi parlato del singolo Mi sono innamorato di tuo marito, che è diventato uno dei tormentoni dell’estate 2017, e della sua storia con un uomo sposato di tantissimi anni fa: “Io avevo 25 anni, lui 30. Ma non sapevo che fosse sposato. Appena l’ho detto a mia madre, mi ha ammonito: ‘Vai subito dal prete a confessarti’. Ho voluto incidere questa canzone anche per dare coraggio a tanti omosessuali che vivono nella vergogna e nel silenzio. Io sono sempre stato libero. Sono stato il primo a cantare Marlon, dichiarazione d’amore a Brando, che è stata anche la sigla di una trasmissione di Canale 5″.

Ha inoltre anticipato il contenuto del suo nuovo videoclip di prossima uscita: “Nel video di Sogno ci sarò io vestito da donna e Rosita Celentano da uomo mentre balliamo il tango“.