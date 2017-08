Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip? “Sarei la star assoluta”

Cristiano Malgioglio sarà con molta probabilità uno dei concorrenti della prossima edizione del reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip. Ospite al programma tv di Alfonso Signorini, #Estate, il celebre cantautore e paroliere siciliano ha commentato così i rumor che lo vedono come protagonista della prossima edizione del programma condotto da Ilary Blasi: “Il GF Vip? Beh, certamente sarei la star assoluta“.

Chi saranno gli altri possibili concorrenti del GF Vip 2? Il chiacchieratissimo e contestato dietologo dei vip Alberico Lemme, la showgirl e modella venezuelana Aida Yespica, la showgirl Carmen Di Pietro e l’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta.

Chi sono gli altri candidati in lizza? Rossano Rubicondi, ex fidanzato di Ivana Trump, poi il comico Gene Gnocchi, le attrici Simona Izzo e Serena Grandi, Paolo Ciavarro (figlio di Eleonora Giorgi e Massimo). Ma non è finita qui. Dotrebbero partecipare anche i fratelli della star tv e stilista argentina naturalizzata italiana Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez. Tra i papabili concorrenti c’è anche la webstar Francesco Nozzolino.

Sempre a #Estate, Malgioglio ha parlato del singolo Mi sono innamorato di tuo marito, che è diventato uno dei tormentoni dell’estate 2017. Ha colto l’occasione per lanciare una stoccata al vetriolo nei confronti della rockstar senese Gianna Nannini che è andata a vivere a Londra.

“La mia canzone è anche un messaggio per tutti quegli omosessuali che purtroppo non fanno coming out e vivono da infelici – ha detto Malgioglio – Ultimamente mi sono scatenato anche contro Gianna Nannini che vuole stabilirsi a Londra e prendere la residenza lì perché qua non ci sono le leggi per gli omosessuali. Beh lei non ha mai fatto niente per gli omosessuali. Non è mai stata in prima linea a un gay pride. Che cosa vorrebbe la Nannini? Che noi le portassimo un piatto d’oro con tutte le leggi a disposizione sua?”.