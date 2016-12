Dance Dance Dance, il nuovo talent sul mondo del ballo

Dal 21 dicembre ogni mercoledì alle 21,10 su FoxLife (Sky 114) va in onda il nuovo talent dedicato al ballo ‘Dance Dance Dance‘, una produzione originale di Fox Networks Group Italy.

Una sorta di “Ballando con le stelle”: vedremo infatti sei coppie di personaggi famosi sfidarsi nella reinterpretazione delle più celebri coreografie di musical o film. Il talent è stato ideato da John De Mol (creatore del ‘Grande Fratello’ e di ‘The Voice’), ed è uno dei più innovativi del panorama televisivo internazionale, grazie anche all’utilizzo della realtà aumentata e del videomapping.

I conduttori sono Andrea Delogu, già visto nel dating show ‘Parla con Lei’ e Diego Passoni, speaker di Radio Deejay e finalista dell’ultima edizione di ‘Pechino Express’. I tre componenti della giuria sono Vanessa Incontrada, Luca Tommassini (coreografo di fama internazionale) e Timor Steffens (coreografo e ballerino). I tre giudici valuteranno le performance delle sei coppie di ballerini vip.

Ecco i concorrenti. Claudia Gerini ballerà con Massimiliano Vado; Tania Cagnotto ballerà in coppia con il collega e amico Giovanni Tocci; Clara Alonso (la Angela Saramego della serie Violetta) sarà in coppia con Diego Dominguez. Raniero Monaco di Lapio, attore in ‘Un posto al sole’, ballerà con Beatrice Olla. Il rugbista Mirco Bergamasco sarà in coppia la moglie Ati Safavi, giornalista e scrittrice. Infine la fashion Chiara Nasti ballerà con il collega e amico Roberto De Rosa.