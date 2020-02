Eleonora Giorgi triste e avvilita dopo l’incontro con Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Eleonora Giorgi è davvero triste e avvilita dopo l’incontro con il figlio Paolo Ciavarro e la compagna Clizia Incorvaia nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante la puntata di ieri del GF Vip 4, il conduttore tv Alfonso Signorini ha organizzato un imbarazzante e inaspettato tranello al bellissimo e giovanissimo opinionista tv: prima l’incontro con i suoi genitori, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, e poi le presentazioni in famiglia.

Signorini ha messo il dito nella piaga, facendo leggere a Paolo alcune dichiarazioni un po’ scomode che ha rilasciato sua madre Eleonora al suo settimanale di cronaca rosa Chi in merito alla storia con Clizia Incorvaia. Che cosa aveva detto Eleonora alla rivista di gossip? “Io, in tutta sincerità, non credo che siano innamorati – aveva detto l’attrice -. Dall’esterno percepisco un’alchimia interessante, quello sì, ma vedo anche due ragazzi che si sono incontrati in momenti della vita troppo diversi. E non ne faccio un banale discorso anagrafico. Parlo di esperienze. Clizia ha una splendida bambina – aveva sottolineato -, un matrimonio alle spalle, mentre Paolo certe situazioni non le ha ancora affrontate. Ho come l’impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo. Ma è anche troppo presto per trarre delle conclusioni”.

“Dopo la tua intervista, mi è presa male – ha confessato Clizia – Sto vivendo qualcosa che non mi aspettavo di vivere”. A quel punto, Paolo ha invitato la madre a lasciare la Casa prima di lasciarsi sfuggire altre frasi delicate. “Poteva farsi i fatti suoi – ha poi aggiunto il ragazzo -. Non capisco perché. Può evitare, semplicemente. Mi dispiace, per l’imbarazzo”.

Eleonora Giorgi è triste e avvilita

Eleonora Giorgi è uscita molto rattristata dalla puntata del GF Vip 4. Non solo per la reazione di Paolo e Clizia, apparsi amareggiati, ma anche per i messaggi che sta ricevendo da parte del pubblico.

Ha così condiviso un video sui social per spiegare il suo punto di vista e il suo stato d’animo: “L’ho visto anche io che Paolo è rimasto molto male e sono qui veramente avvilita. Non è rimasto male per il mio incontro con lui, ma di scoprire quell’intervista”.

“Lui ignora che dopo i suoi baci – ha proseguito -, sono usciti centinai di articoli, migliaia di tweet, un sacco di video su Instagram. Io ho rifiutato qualsiasi intervista. L’unica che ho dovuto accettare è quella di Chi, che è di Signorini. Invece lui pensa che io sia stata invadente, ho sentito le sue parole e come madre ho il cuore spezzato. Con Clizia, che è stata fin troppo gentile con me, si sono sentiti invasi, e non hanno capito che sono sotto gli occhi di migliaia di persone. Sono molto triste e, vi prego, non mandatemi più quei messaggi. Lo so anche io”.

