Elettra Lamborghini sbarca su MTV con Twerking Queen, una serie tv interamente incentrata sulla sua vita di ereditiera, cantante e idolo di molti teenager.

Ne ha fatta di strada Elettra Lamborghini da quando condusse la prima edizione di Ex on The Beach Italia e partecipò alla prima stagione di Riccanza.

All’inizio era soltanto una giovane, bellissima e ricca ereditiera con l’amore per i look stravaganti e la bella vita, ma ben presto è diventata una star della musica, del piccolo schermo e dei social.

Ora l’ereditiera di Casa Lamborghini sarà protagonista di una serie in prima tv assoluta che svelerà la sua parte più intima e nascosta.

Elettra Lamborghini – Twerking Queen sarà un racconto senza filtri della sua vita di tutti i giorni: famiglia, fidanzato, impegni lavorativi e preparazione del suo album intitolato Twerking Queen.

La serie tv dimostra l’intenzione di MTV di tornare a ruotare intorno alla musica, pur senza perdere l’occasione di attirare con un po’ di sano intrattenimento.

Elettra Lamborghini è stata una scelta vincente in questo senso, considerando i suoi 4 milioni di followers su Instagram e il suo successo nel panorama musicale nazionale e internazionale.

“Sono una ragazza che vuole fare moltissime cose – ha dichiarato in occasione del lancio della serie – Ho tantissime idee e la cosa che mi fa stare veramente bene è cantare. Il canto per me è al centro di tutto”.

I fan di Elettra Lamborghini avranno l’opportunità di scoprire qualcosa di più della loro beniamina tra video e foto senza filtri, oltre che dare uno sguardo al suo nuovo progetto musicale Twerking Queen.

L’appuntamento Elettra Lamborghini – Twerking Queen è sul canale MTV, 130 di Sky e in streaming su Now Tv in seconda serata il 3, il 10 e il 17 dicembre.