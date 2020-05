Eliana Michelazzo dopo lo scandalo Mark Caltagirone si candida per il Grande Fratello

Eliana Michelazzo dopo il chiacchieratissimo scandalo Mark Caltagirone- Pamela Prati si è candidata come concorrente per il Grande Fratello. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ne ha parlato di recente a WhiteRadio. Al tempo stesso ha ricordato il suo percorso nel dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi.

Lei non ha più rapporti con Maria De Filippi e non parteciperebbe al trono over di Uomini e Donne. Sulla sua partecipazione come corteggiatrice dell’allora tronista Federico Mastrostefano, Eliana ha spiegato: “Sentivo che lui non mi avrebbe scelto perché l’altra ragazza era entrata dopo di me e da subito la stava portando più in alto di me”.

L’ex socia in affari di Pamela Perricciolo ha lanciato la sua autocandidatura per il Grande Fratello: “Io – ha raccontato tra le altre cose – ho fratelli adottati, la situazione è abbastanza delicata, potrei trovare fratelli che non ho, che hanno adottato ma che non ho mai visto”.

Non poteva mancare un riferimento allo scandalo Mark Caltagirone-Pamela Prati: “A distanza di tempo, ho ricostruito le mie basi. Sono riuscita ad andare avanti. Specialmente nel mondo gay sono stata apprezzata parecchio, mi sono divertita tantissimo. Per me è stato un anno abbastanza impegnativo”.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la neo cantante Eliana Michelazzo è tornata single da 5 mesi.