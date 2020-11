Elisabetta Gregoraci difesa da Sonia Bruganelli, Guendalina Canessa offende Selvaggia Roma: “Zingara inutile”

Elisabetta Gregoraci è stata difesa pubblicamente dall’imprenditrice Sonia Bruganelli mediante un post su Instagram, in seguito alla durissima faida scoppiata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 tra l’ex moglie di Flavio Briatore e l’ex concorrente di Temptation Island Selvaggia Roma.

Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma ai ferri corti

Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma sono ai ferri corti. Tra le due è guerra aperta. Scontri quasi fisici, parolacce e insulti al vetriolo tra la conduttrice di Battiti Live e l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

Elisabetta Gregoraci – Foto: Instagram

Elisabetta Gregoraci difesa da Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha scritto su Instagram: “Io seguo il Grande Fratello e conosco Elisabetta Gregoraci. Sono allibita dalla pochezza e dalla cattiveria di chi continua ad attaccarla per invidia e gelosia dimostrando, ancora una volta che migliorarsi è cosa molto difficile ma cercare di buttare giù gli altri è hobby diffusissimo. Poi… chi è Selvaggia Roma?”.

Guendalina Canessa offende Selvaggia Roma

Guendalina Canessa – Foto: Instagram

Tante vip hanno commentato il post di Sonia Bruganelli e si sono schierate dalla parte della mamma vip di Nathan Falco. Un messaggio ha però lasciato tutti senza parole, scatenando critiche e polemiche in Rete. Quale? Il commento denigratorio e razzista dell’ex concorrente del Grande Fratello e opinionista di Pomeriggio 5 e Live – Non è la D’Urso, Guendalina Canessa: “Brava, condivido tutto!!! Poi i natali migliori li ho passati in Africa con lei e Flavio! Ma poi, chi è Selvaggia Roma??? Una zingara inutile. Sono allibita”.