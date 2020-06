Elisabetta Gregoraci nel cast del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini. L’ex moglie del manager e imprenditore Flavio Briatore sarà una delle concorrenti della nuova edizione del reality show di Canale 5. Lo scoop sulla partecipazione della showgirl e conduttrice tv al GF Vip 5 è stato svelato in esclusiva da Blogo.

Elisabetta Gregoraci – Foto: Instagram

Il conduttore del Grande Fratello Vip 5 ha promesso che sarà un cast davvero stellare con tantissimi personaggi famosi. Dopo le critiche pungenti di Selvaggia Lucarelli, poiché Signorini si è messo in cover sulla rivista di cronaca rosa da lui diretta (Chi), Alfonso ha preannunciato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: “Siamo nel bel mezzo dei provini. Li stiamo facendo da casa, io da Milano e il mio gruppo autoriale da Roma, collegandoci con Zoom. Con mia grande sorpresa si sta profilando un cast di grandissimo interesse. Abbiamo visto circa 40 vip, ed entro un paio di settimane passeremo in rassegna i giovani, categoria importante ma difficile perché, per ragioni anagrafiche, spesso non possono essere definiti Vip. Con set chiusi e concerti sospesi, ci siamo ritrovati molti nomi ai provini. Inoltre, la scorsa edizione è piaciuta anche a tanti insospettabili che si sono proposti perché si sono affezionati al programma e si fidano di me”.

Chi sono gli altri papabili candidati concorrenti del GF Vip 5? L’attrice Michela Quattrociocche ha risposto picche. Lei è reduce dalla fine del matrimonio con l’ex calciatore della Roma e allenatore Alberto Aquilani. La showgirl, modella ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Cristina Buccino ha rivelato di non essere stata ancora contattata dagli autori per il provino.

Gli altri possibili concorrenti sono Francesca Cipriani, Andrea Damante, Maria Teresa Buccino (sorella di Cristina), l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo e l’ex dama del trono over Gemma Galgani. Pupo è stato confermato come opinionista fisso, mentre al posto di Wanda Nara dovrebbe esserci la web influencer ed ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, Giulia De Lellis.

E voi chi vorreste come concorrenti del GF Vip 5?