Eva Grimaldi ricorda la sua esperienza all’Isola dei famosi: “È stato uno spartiacque per il mio percorso di vita”

Eva Grimaldi ha ricordato la sua esperienza all’Isola dei famosi ai microfoni del quotidiano Il Giornale, in cui ha parlato della sua vita privata e carriera. La futura concorrente di Tale e Quale Show di Carlo Conti ha ricordato anche l’unione civile con l’attivista per i diritti lgbt, Imma Battaglia.

L’Isola dei Famosi le ha cambiato il modo di concepire la propria vita professionale e privata: “Per me c’è un prima e un dopo Isola. Più che un percorso formativo è stato un vero e proprio spartiacque per il mio percorso di vita. Non avevo programmato nulla – ha spiegato l’attrice Eva Grimaldi -, ma prima della partenza avevo preventivamente parlato con la mia famiglia, rivelando il mio rapporto con Imma che durava ormai da anni. L’Isola mi ha insegnato a vivere nel pieno delle nostre forze, invece di sopravvivere come un naufrago in balia delle onde”.

L’unione civile con Imma Battaglia ha avuto una vasta eco. “Ci si sente come una pioniera – ha detto la famosa e popolare attrice – che ha scalato una vetta che nessuno aveva mai raggiunto. […] Un’esperienza che ancora oggi resta un atto politico che aiuta chi ha difficoltà a comprendere il sentimento tra persone dello stesso sesso. Non c’è nulla di sbagliato nell’amore”.

