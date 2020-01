Ex On The Beach Italia: protagonisti e inizio

Attesa finita per Ex On The Beach Italia. L’appuntamento è fissato per il 22 gennaio alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

Ex On The Beach Italia- foto it.wikipedia.org

Questa edizione di Ex On The Beach Italia in onda ogni mercoledì con i nuovi episodi sarà condotta da una delle coppie più hot e scoppiettanti della tv, quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Il format è sempre lo stesso. I “magnifici sette” partiranno per una location da sogno in Andalusia per trascorrere una vacanza all’insegna del divertimento e della seduzione, ma tutto verrà stravolto dall’arrivo dei loro ex.

Il cuore del reality show saranno proprio loro: Daniele (muscoloso e selvaggio), Matteo (prestante e seduttore), Sasha (modello e attore), Lucrezia (Barbie eccessiva), Klea (parrucchiera che non le manda a dire), Denise (principessina moderna) e Fabiana (ribelle dalle curve mozzafiato).

Ben 11 ex sbarcheranno sulle spiagge andaluse e scombussoleranno gli equilibri, rinvangando gli errori passati, intraprendendo nuovi flirt e/o tornando sui loro passi.

Le attese per la seconda edizione di Ex On The Beach Italia sono alte, specialmente perché l’edizione condotta dall’ereditiera Elettra Lamborghini ha collezionato un successo enorme sul web e sui social.

Non resta che sintonizzarci domani sera su MTV o NOW TV in seconda serata e iniziare a capire le dinamiche del nuovo Ex On The Beach Italia.