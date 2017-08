Filippo Bisciglia ringrazia i fan di Temptation Island su Instagram

Temptation Island 2017 è stato un vero e proprio successo con gli alti e bassi dei concorrenti, i filmati e i confronti finali. Ben 3.918.000 o meglio il 23.42% di share nell’ultima puntata per scoprire le decisioni delle coppie in gara!

Parte di questo successo è merito del conduttore Filippo Bisciglia, l’ex concorrente del Grande Fratello che ha saputo raccontare le storie e le paure delle coppie con eleganza e serietà, anche durante gli esiti inaspettati dei falò di confronto.

La quarta edizione di Temptation Island si è conclusa con un lieto fine per tutte le coppie. Nessuno infatti si è detto addio dopo “le tentazioni” e i litigi che hanno animato i 21 giorni: Valeria e Alessio, Francesco e Selvaggia, Ruben e Francesca, Sara e Nicola, Camilla e Riccardo, Antonio e Veronica sono ancora insieme, anche grazie all’esperienza televisiva.

Ed è proprio il conduttore del reality estivo a voler ringraziare personalmente i fan e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del programma con post su Instagram: “Personalmente 4 milioni di telespettatori li voglio salutare e ringraziare in Smoking” ha scritto Filippo Bisciglia in calce alla foto che sul social che lo ritrae elegantissimo.

“Non ho parole…. solo una, la più semplice GRAZIE … alle 250 persone che lavorano per Temptation Island dal primo all’ultimo … a Mediaset, ai giornalisti, ma anche e soprattutto al mondo web … siete stati grandi, vi siete divertiti emozionati, vi siete scatenati in maniera sempre carina ed educata con foto e video che mi hanno fatto sorridere che hanno fatto divertire tantissime persone … avete vinto insieme a noi”, ha proseguito il presentatore.

Filippo Bisciglia è sicuramente l’unica vera e propria costante del format Temptation Island, un successo riconosciuto e alimentato dai fan.

Dopo la conclusione del reality estivo, Filippo non è ancora partito per le ferie e si distrae sulla spiaggia di Ostia mentre viene assaltato dai fan che chiedono autografi e selfie. E la fidanzata Pamela Camassa? Niente paura, non è Temptation Ostia! Guarda divertita ma guardinga.