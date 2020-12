Filippo Nardi squalificato: arriva la conferma dal Grande Fratello Vip 2020

Filippo Nardi è fuori dai giochi. Il conte verrà squalificato dal Grande Fratello Vip 2020 durante la puntata di stasera a causa delle sue numerose frasi sessiste e volgari rivolte alla conduttrice tv Maria Teresa Ruta. Il provvedimento era stato fortemente invocato dal popolo della Rete ma anche dai giornalisti e conduttori tv Alfonso Signorini e Gabriele Parpiglia. Mediaset ha infatti annunciato che sarà preso un serio provvedimento contro un concorrente, vale a dire Filippo Nardi.

Filippo Nardi squalificato per le frasi sessiste e volgari

Dopo aver etichettato Maria Teresa Ruta come una donna borderline che soffre di psicosi, Filippo Nardi si è anche lasciato andare a battute squallide paragonandola ad una “prostituta di Amsterdam con esperienza”, ad una che gli stimola il riflusso se la vede ballare, ad una che “se fosse l’ultima donna sulla faccia della terra forse solo la punta” fino al siparietto che ha sconvolto l’opinione pubblica: il teabag.

Filippo Nardi: "Maria Teresa è borderline, (soffre di) psicosi a momenti"#gfvip pic.twitter.com/xyAIgYZyCP — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) December 15, 2020

Mentre la famosa conduttrice tv dormiva con la bocca aperta con la testa appoggiata sulle gambe di Pierpaolo Pretelli, ha chiesto divertito ai suoi coinquilini: “Quanto mi pagate se teabaggo la Ruta? Io andrei, però bisogna farlo in due o in tre”.

Per chi chiede che Filippo Nardi sia squalificato dal #GFVIP per diverse frasi sessiste, in particolare dopo che ha parlato di Maria Teresa Ruta in termini offensivi e fatto riferimento alla pratica sessuale del "teabag" mentre lei dormiva pic.twitter.com/KSpmWmNNyq — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) December 16, 2020

Il riferimento è ad uno scherzo molto pesante (a sfondo sessuale) che “si fa nei primi anni di collegio quando ti ubriachi”, così volgare che Andrea Zelletta ha provato a dissociarsi: “Ci eliminano, ma sei scemo?”.

Le frasi sessiste e vergognose di Filippo Nardi hanno scatenato un vespaio di polemiche e reazioni negative sui social. Sui social gli spettatori (con l’hashtag #fuorinardi, balzato subito in trending topic su Twitter) hanno invocato a gran voce la squalifica, anche per i continui riferimenti al sesso fatti alle altre coinquiline.

La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta è sotto shock. Guenda Goria ha infatti cinguettato: “Sono senza parole per come stanno trattando mia madre… è una donna di cuore che si prodiga sempre per tutti. Merita carezze e sostegno. Forza mamma! spero ti arrivi il mio abbraccio che viene dal cuore”.

Sono senza parole per come stanno trattando mia madre. E’ una donna di cuore che si prodiga sempre per tutti. Merita carezze e sostegno. Forza mamma! spero ti arrivi il mio abbraccio che viene dal cuore. ?? — Guenda Goria (@guenda_ggoria) December 16, 2020

Fra poche ore Alfonso Signorini leggerà il verdetto degli autori del GF Vip 5 contro Filippi Nardi. Il conte è durato al Grande Fratello Vip 2020 quanto un gatto in tangenziale, come direbbe la mitologica Simona Ventura. Per lui si tratta della seconda squalifica da un reality show, poiché era già successo durante il Grande Fratello 2.