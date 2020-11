Francesco Chiofalo ed Eliana Michelazzo contro Selvaggia Roma: “Si è comprata i follower ed è senza fissa dimora”

Francesco Chiofalo ed Eliana Michelazzo sono andate di nuovo all’attacco di Selvaggia Roma. Perché? Che cosa hanno rivelato? Secondo Maurizio Costanzo l’ex concorrente di Temptation Island e attuale concorrente del GF Vip 5 sembra una scappata di casa. Il web influencer Tommaso Zorzi ha chiacchierato con altri coinquilini del Grande Fratello Vip 5 in merito alle accuse pesantissime rivolte dalla sua ex amica vip Eliana Michelazzo a Selvaggia Roma in merito ad alcune robe e oggetti di valore che le sarebbero stati sottratti.

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo di Temptation Island 2017 – Foto: Facebook

Ora al programma radiofonico Non Succederà Più su Radio Radio, Francesco Chiofalo ed Eliana Michelazzo hanno inveito contro Selvaggia ai microfoni di Giada Di Miceli.

L’ex manager di Pamela Prati ha dichiarato: “Io realmente ho vissuto Selvaggia in tutti i suoi lati. È brava a fingersi amica, poi ti pugnala alle spalle. Ho fatto la stima di tutto quello che mi è mancato e c’è la denuncia. Dodicimila euro. Ci sono testimoni”. Poi ha rivelato che il suo profilo Instagram vanta 1 milione di follower, ma moltissimi sono comprati: “Si è comprata tanti follower quindi non ha l’interazione giusta per vendere. Gli sponsor non l’hanno voluta più”.

Chiofalo ha rivelato di aver denunciato Selvaggia per aver divulgato materiale privato sui social: “L’ho denunciata ma non ha fissa dimora, è vero. Quando provai a muovermi legalmente ho avuto problemi con l’indirizzo da dare. Ora è riuscita a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip dicendo di aver avuto una relazione con Pierpaolo, quindi non solo un bacio. Si è studiata tutto”.

Come andrà a finire? Che cosa ne pensate di tutte queste accuse gravi e pesantissime contro Selvaggia?