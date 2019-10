Francesco Monte infuriato: “Sono stato umiliato per il Cannagate e deriso al Grande Fratello”

Francesco Monte si è sfogato in un’intervista concessa al settimanale di cronaca rosa Chi in cui ha rivelato di essere stato umiliato per il Cannagate all’Isola dei famosi e deriso al Grande Fratello. Le sue due esperienze nei reality show di Mediaset sono state molto deludenti e negative. Ora l’ex tronista tarantino di Uomini e Donne si è ripreso la sua rivincita grazie al talent show di Raiuno, Tale e Quale Show 2019.

Il modello e personaggio tv pugliese ha dichiarato alla rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini: “Io sono stato umiliato per il Cannagate e sono stato deriso al Grande Fratello. Ora mi prendo la rivincita. Allora dico che io ti faccio anche fare carne da macello con la mia faccia. Sì, è successo questo, la mia faccia era sbattuta e presa in giro ovunque, a partire dall’essere deriso per la situazione del vecchio GF. E il cannagate. Un mare di chiacchiere su niente. Ho dovuto imparare a essere molto saldo. La prima volta ci sto male, la seconda un po’ meno, la terza ancora meno … Però non tutti imparano a farsi scivolare le cose addosso”.

Il fidanzato della modella pugliese Isabella de Candia è davvero entusiasta e felice della sua esperienza a Tale e Quale Show: “Sono molto soddisfatto: quello che era solo un hobby, cantare, lo sto condividendo con il pubblico a casa. Come pure sono contento che persone esperte del settore mi dicano quello che mi stanno dicendo. Critiche comprese. Non essendo un professionista…”.

