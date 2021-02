fuoritommaso è primo in tendenza: bufera su Tommaso Zorzi per gli attacchi a Dayane Mello

#fuoritommaso è primo in tendenza su Twitter: bufera su Tommaso Zorzi per gli attacchi a Dayane Mello nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Il giovane influencer ha riservato una raffica di bordate al vetriolo contro la bellissima e sensuale modella e showgirl brasiliana, che ha perso di recente suo fratello Lucas a causa di un terribile incidente stradale. Tommaso Zorzi è così finito subito al centro di aspre e durissime polemiche che stanno facendo molto scalpore anche in Brasile, paese originario di Dayane Mello, a tal punto che è intervenuto anche il fuoriclasse del calcio internazionale Neymar a difesa della gieffina connazionale.

Zorzi si è scagliato duramente contro Mello per il rapporto piuttosto ambiguo con Adua Del Vesco, all’anagrafe Rosalinda Cannavò.

“Io sulla mia pelle ho vissuto cosa significa combattere per un amore dello stesso sesso – ha detto Tommaso a Dayane -. Tu non hai vissuto niente. Venire in tv e fare la fi*a dicendo che sei mezza lesbica mi sta sul ca**o. È una mancanza di rispetto. Avrei tante cose da dirti. Approfittarsi, fare la figa con la storia LGBT, con uno che questa roba l’ha vissuta sulla propria pelle. Vivila sulla tua pelle la discriminazione per una relazione con una persona dello stesso sesso e poi vieni in tv a fare la figa con una storia tra donne per 2-3 voti in più. Sei il minimo della vita!”.

“Approfittarsi di una storia LGBT. Vivi la discriminazione e poi vieni in tv a fare la figa con una storia tra donne per 2-3 voti in più. Sei il minimo della vita” ?

Dayane: “hai 25 anni, sei bimbo. Ho fatto più esperienze e ho amato più di te”

SCHIFO#gfvip #mellos #exrosmello pic.twitter.com/TfMqlSg7cs — posso dirtelo? (@edoruta) February 23, 2021

Le fan italiane e brasiliana di Dayane Mello sono sul piede di guerra e hanno creato l’hashtag #fuoritommaso. Taylor Mega ha scritto su Instagram Story: “Io voglio bene a Tommy e tifo anche per lui, però dire a Dayane che non può dire di essere bisessuale in tv, perché le piacevano tutti è un po’ una cavolata. E questo lo dico con tanto affetto e tanta stima“.

Soleil Sorge ha criticato lo sfogo di Zorzi, usando però parole molto più dure della sua collega: “Sconvolta dalla violenza psicologica e cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto. Per una plausibilissima nomination in un gioco sento frasi come ‘sei il minimo della vita, te li faresti tutti, fai la bella con la bisessualità’ pura ignoranza e ipocrisia!”.

Sul web è esplosa la polemica…

Non c’è niente di peggio di quando un discriminato diventa uno che discrimina. Non è questo il traguardo; nessuno deve dire ad un altro chi deve essere, nessuno deve dire cosa può essere e – soprattutto – nessuno deve dire ad un’altra persona cosa significa vivere. — Stefano Guerrera (@StefanoGuerrera) February 23, 2021