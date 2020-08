Gabriel Garko dice no al Grande Fratello Vip 2020. Il bellissimo e sensuale attore ha declinato l’invito di Alfonso Signorini. Contrariamente a quanto si era detto e scritto negli ultimi giorni sul web, il famoso e popolare protagonista di numerose fiction tv di successo e film non parteciperà come concorrente al GF Vip.

Gabriel Garko – Foto: Facebook

La contessa Patrizia De Blanck aveva rivelato durante una diretta Instagram che insieme a lei ci saranno anche Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e Gabriel Garko.

La smentita non si è fatta attendere. Giornalettismo ha infatti spazzato via questo rumor: “Se sulla presenza della Gregoraci non ci sono dubbi e la Vento resta un punto interrogativo, Giornalettismo può smentire la presenza dell’attore nel reality perché impegnato su ben altri progetti non televisivi”.

La vita privata di Gabriel Garko

Nelle ultime settimane la vita privata di Garko è tornata sotto i riflettori per un presunto ritorno di fiamma con Gabriele Rossi.

Qualche settimana fa il settimanale Oggi ha lanciato il seguente rumor bomba: “Un attore ha lasciato la nuova fiamma per il suo ex. Si mormora che l’attore famoso abbia lasciato la sua nuova fiamma per tornare con lo storico fidanzato. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo”.

Molti fan dell’attore hanno ricollegato questo indovinello a Gabriel Garko, che a metà giugno era stato fotografato con un ragazzo, dopo diverso tempo che Gabriele Rossi non si era fatto vedere al suo fianco. Qualche giorno fa Rossi è stato sorpreso con Rocco Casalino durante una cena a Roma.