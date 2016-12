Game 2, il reality TV dove tutto è concesso

Ultime dalla Russia: è appena stato annunciato il reality show Game 2: Winter, un programma in stile Hunger Games, dove tutto verrà concesso, anche lo stupro e l’omicidio. Ovviamente, Game 2: Winter ha già scatenato moltissime polemiche. Il programma andrà in onda in tutto il mondo tutti i giorni della settimana, 24 ore al giorno. Saranno in tutto 30 i concorrenti che combatteranno per la sopravvivenza in una foresta, una landa ghiacciata della Siberia dove la temperatura può scendere fino a -40 gradi.

I concorrenti dovranno, prima di entrare nella foresta, dichiarare che tutto ciò che avverrà sarà sotto la loro responsabilità. Ma perché qualcuno dovrebbe sottoporsi a tutto questo? Ovviamente, per il montepremi: ben 1,6 milioni di dollari sono previsti per il vincitore. Sembra che Game 2 andrà in onda a partire dal 1° luglio 2017, e terminerà con la proclamazione del vincitore ad aprile 2018.

Poiché tutto sarà concesso, potrebbe anche accadere che la polizia interrompa il reality show per arrestare uno dei concorrenti che ha commesso un atto illecito. Saranno ammesse alcune armi, ma non le pistole.