GF Nip 2021: Barbara d’Urso torna al timone del reality in primavera?

Il Grande Fratello Vip continua a riscuotere un grandissimo successo, ma le sorti della sua versione Nip potrebbe essere in forse. Ecco quello che sappiamo sul GF Nip!

GF- foto rainbowproject.it

Di questo anno difficile anche per i talent e i reality l’anno nuovo si porterà dietro sicuramente il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Il 15 febbraio si chiuderà la porta rossa della Casa più spiata d’Italia, stando a quanto rivelato, ma la versione Vip potrebbe non lasciare spazio al Grande Fratello Nip.

Poco dopo la fine del Grande Fratello Vip, infatti, sarebbe dovuta iniziare il Grande Fratello Nip condotto con Barbara d’Urso.

Da settimane infatti Barbara d’Urso parla della nuova edizione dei GF Nip, ma da Mediaset non c’è stata ancora alcuna conferma ufficiale.

“Sono tornata con orgoglio a condurre il GF tre anni fa. In primavera arriverà una nuova edizione”, ha dichiarato la conduttrice campana al magazine Oggi.

Eppure, nonostante la sicurezza di Carmelita nazionale, Dagospia ha sottolineato che non c’è alcuna certezza da parte della società di produzione Endemol che il reality show vedrà la luce.

Il sito diretto da Roberto D’Agostino, inoltre, scrive che il Grande Fratello Nip non compare in palinsesto, proprio come L’Isola dei Famosi.

C’è da dire che se Barbara d’Urso avesse ragione allora la trasmissione Live – Non è la d’Urso dovrebbe essere messa in pausa (anche solo temporaneamente).

Al momento sembra esserci molta incertezza a Cologno Monzese e il GF Nip sembra destinato a saltare per il secondo anno di seguito.

Non ci resta che attendere nuove news sul destino del Grande Fratello Nip e sui programmi condotti da Barbara d’Urso.