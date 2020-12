GF Vip 2020, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini vanno via: Dayane Mello in dubbio

GF Vip 2020, ultime news e gossip. La famosa showgirl e conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci e il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, hanno deciso di andare via dopo la decisione di Mediaset di prolungare di altri due mesi la durata del reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 2020. La modella brasiliana ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Dayane Mello non sa cosa fare.

Francesco Oppini ha comunicato la sua scelta agli altri coinquilini della Casa del GF Vip 5, gettando nello sconforto il web influencer Tommaso Zorzi con il quale ha avuto un forte scontro. Oppini sente troppo la mancanza della sua fidanzata.

Elisabetta Gregoraci andrà via per trascorrere le vacanze natalizie con il figlio Nathan Falco. Ma c’è di più come ha rivelato l’ex moglie di Amedeo Goria.

La famosa conduttrice e gieffina vip Maria Teresa Ruta ha chiacchierato con Dayane Mello e Selvaggia Roma. La mamma vip di Guenda Goria ha svelato perché Elisabetta Gregoraci sembra sempre‘trattenuta e impostata. “Diciamo che è come se volesse apparire inattaccabile dal fuori – ha spiegato Maria Teresa Ruta -. Lei non vuole che le arrivino le lettere degli avvocati. Non avete ancora capito com’è la situazione? Lei non si sta divertendo sul serio. Anche quando facciamo le feste e indossiamo le parrucche, lei sorride, ma è sempre trattenuta, è un po’ meno. Non si diverte mai fino infondo è evidente. Ha un grande senso di responsabilità e non si lascia andare del tutto”.

Il conduttore del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini, è abbastanza irremovibile: “Non insisto con chi vuole andare via, le logiche televisive devono fare un passo indietro davanti alle scelte personali e familiari. Certo, sono nomi che mi avrebbero fatto gioco perché sono protagonisti assoluti ma, ripeto, l’aspetto umano deve prevalere sulla logica del programma. Ognuno è libero di decidere e io accetto, anche con dolore, ogni scelta”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi del GF Vip 5!