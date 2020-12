GF Vip 2020, Gabriele Parpiglia: “Pierpaolo Pretelli era la riserva, al suo posto c’era Simone Susinna che ha rifiutato”

GF Vip 2020, ultime news e gossip. Il noto giornalista, conduttore e autore televisivo Gabriele Parpiglia ha rivelato sul suo profilo Twitter che l’ex velino di Striscia la notizia e modello Pierpaolo Pretelli era la riserva. Al suo posto c’era il sexy modello ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi Simone Susinna che ha rifiutato.

Pierpaolo Pretelli e Simone Susinna – Foto: Instagram

Pierpaolo Pretelli è sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione del reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. La sua mancata storia d’amore con la showgirl e conduttrice tv Elisabetta Gregoraci e il suo riavvicinamento all’ex concorrente del Grande Fratello Giulia Salemi tengono banco in tv e sui giornali, anche se per la verità sono davvero in pochissimi a credere a queste dinamiche…

Resta il fatto che Pretelli è riuscito ad emergere rispetto ad altri concorrenti del Grande Fratello Vip 5 che non hanno lasciato il segno e non hanno partecipato ad alcuna dinamica all’interno della Casa più spiata e famosa d’Italia.

Parpiglia ha cinguettato: “Il Grande Fratello Vip è quel programma dove un concorrente come Pierpaolo Pretelli era riserva (al suo posto c’era Simone Susinna che ha rifiutato) e poi diventa protagonista, fantasma. Sappiatelo. Ricordate che la prima edizione l’ha vinta Alessia Macari (simpaticissima) ma anonima”.

