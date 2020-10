GF Vip 5, Adua Del Vesco shock: “A 12 anni ho subìto uno stupro”

GF Vip 5, Adua Del Vesco ha confessato di essere stata stuprata all’età di 12 anni. Questo terribile e drammatico evento l’ha molto condizionata nel rapporto con gli uomini. Durante la decima puntata del Grande Fratello Vip 5 è andata in scena “la linea della vita” di Adua Del Vesco, la quale ha raccontato per la prima volta quanto accaduto quando era solo una bambina.

“I miei ricordi a volte sono un po’ offuscati perché la mia mente cerca di cancellare delle cose – ha spiegato l’attrice in lacrime al conduttore tv Alfonso Signorini -. Era una persona che conoscevo e che mi ha dato un passaggio in macchina, io ingenuamente ho accettato senza alcuna malizia perché ero una semplice ragazzina e non potevo immaginare”. Solo due anni fa ha trovato la forza di raccontare tutto alla madre, tenuta all’oscuro di tutto perché si sentiva in colpa, “per paura di farle del male e per proteggere la mia famiglia”.

La collega di Massimiliano Morra ha raccontato anche le difficoltà della depressione e dell’anoressia, un periodo buio della sua vita dal quale è uscita grazie al suo fidanzato Giuliano Condorelli: “Ho pensato a lui e mi sono detta se valeva la pena perdere una persona così bella. Poi ho guardato il mare e mi sono resa conto di quanto fosse bella la vita”. Inoltre c’è da dire che in tutti questi anni Adua è stata “costretta” a fingere love story con Gabriel Garko e Massimiliano Morra per far carriera.

Una storia davvero toccante ed emozionante che ha commosso davvero tutti!