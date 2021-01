GF Vip 5, Alda D’Eusanio è già a rischio squalifica: “Perché tu vedi un ne**o da queste parti?”

GF Vip 5, ultime news e indiscrezioni. La famosa e popolare giornalista e conduttrice televisiva Alda D’Eusanio è entrata come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip 5 soltanto venerdì scorso, ma è già a rischio squalifica per aver pronunciato questa frase durante una chiacchierata con gli altri coinquilini: “Perché tu vedi un ne**o da queste parti?”. Intorno all’ex conduttrice tv di Al Posto Tuo è calato il gelo e il simpatico e irriverente influencer Tommaso Zorzi ha cercato di togliere dall’imbarazzo la giornalista cambiando subito argomento: “E adesso andiamo avanti ragazzi”.

In molti sul web hanno invocato la squalifica per Alda D’Eusanio così come è successo in precedenza con il celebre cantante Fausto Leali. Altri ancora hanno fatto notare che Leali è stato squalificato per aver pronunciato più di una volta la parola n***o e per aver parlato di “razza”.

Il caso è piuttosto acceso e caldo sul web. In particolar modo l’ex concorrente del GF Vip 5, Enock Barwuah, ha pubblicato il video incriminato sui suoi profili Twitter e Instagram e ha commentato: “Questo non è un errore, ma molto di più. Ancora una volta nel contesto di Grande Fratello Vip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se anche questa volta non lo ‘noterà’ nessuno.. Fate girare questo video…”.

Che schifo ????? questo non è un errore, ma molto di più . ancora una volta nel contesto di #GFvip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se anche questa volta non lo “noterà” nessuno..

Fate girare questo video…. https://t.co/fQ5zwDn8rS — enock barwuah (@barwuahenock1) January 30, 2021

Il fratello del calciatore Mario Balotelli, Enock Barwuah, ha poi aggiunto su Instagram Story: “Non sto insinuando che qualcuno debba parlare della squalifica, ma sicuramente non deve passare inosservato… in questo caso hanno toccato la mia sensibilità e di tante altre persone”.