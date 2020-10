GF Vip 5, Alessia Fabiani tra i nuovi concorrenti: Alfonso Signorini parla di un sospetto caso Covid-19

GF Vip 5, ultime news e gossip. La showgirl ed ex modella Alessia Fabiani sarà la nuova concorrente del famoso e popolare reality show di Canale 5. Lo scoop è stato diffuso da Davide Maggio durante una diretta Instagram.

Il blogger televisivo ha spiegato sui social: “Da quello che mi risulta avrebbero, anzi avevano deciso, di stuzzicare un po’ Francesco Oppini. Ed il boom sarebbe stato Alessia Fabiani verso il Grande Fratello Vip, perché il GF ha contattato la Fabiani per entrare. La fortuna ha voluto che proprio in serata io abbia saputo che la Fabiani ha rifiutato. La Fabiani ha rifiutato! Lei è l’ex di Oppini e lì ci sarebbe tanto da raccontare. Questo è il boom: la Fabiani verso il GF, ma mi risulta che al momento è no. Ma per volontà sua”.

Ovviamente la trattativa potrebbe essere sempre in corso e nonostante Alessia Fabiani abbia detto ‘no’, gli autori potrebbero sempre riuscire a farle cambiare idea.

Durante la diretta del Grande Fratello Vip 5 di ieri Alfonso Signorini ha parlato di un sospetto caso Covid-19 tra i nuovi concorrenti che dovrebbero entrare nella Casa più spiata e famosa d’Italia. Il presentatore del GF Vip 5 ha dichiarato in diretta: “Ora, tutta questa situazione necessita di approfondimenti medici per questo concorrente e per i suoi compagni”.

“Per salvaguardare la sicurezza di questi concorrenti che si preparavano a questa nuova avventura con tanto entusiasmo ma anche per la sicurezza di chi ci sta dentro e la sicurezza di noi tutti che stiamo facendo il nostro lavoro. Stasera questi tre ingressi non ci saranno”, ha tuonato il conduttore.