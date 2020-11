GF Vip 5, Alfonso Signorini rivela: “Un nuovo concorrente sportivo gay in arrivo per Tommaso Zorzi”

GF Vip 5, ultime news e indiscrezioni. Il conduttore del reality show di Canale 5, Alfonso Signorini, ha rivelato che è in arrivo un nuovo concorrente sportivo gay per il giovanissimo web influencer Tommaso Zorzi. Il noto giornalista e direttore del settimanale di gossip Chi ha svelato l’aneddoto durante l’ultima diretta del GF Vip Party, ma non si è sbilanciato più di tanto sull’identità del nuovo concorrente.

“Io gli ho fatto una promessa – ha dichiarato Signorini parlando di Tommaso Zorzi – E questa promessa la manterrò. Se lui rimarrà nella casa e non sarà escluso dal pubblico in un eventuale televoto, noi del Grande Fratello, abbiamo previsto l’ingresso di una persona (non parlerei di fidanzato perché è troppo impegnativo) che a Tommaso potrebbe molto interessare… è un ragazzo stupendo, molto molto bello. Credo che lui aveva puntato su questo ragazzo. Ma lui non l’ha mai preso molto in considerazione. Quando Tommaso se lo ritroverà in casa sviene. Se volete vi do uno scoop in esclusiva per voi. Si tratta di un grandissimo sportivo”.

Il presentatore del GF Vip ha poi proseguito: “Si tratta di un grandissimo sportivo, ma non nel senso che ama lo sport, ma lo fa a livello agonistico e non ha mai nascosto la sua omosessualità. Non sono molti gli sportivi che hanno fatto coming out“.

Per poi concludere: “È un gran bel ragazzo, compirà trent’anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram. Tommaso riempie di like questa persona, ma non viene filato neanche di striscio. Sarà dunque felicissimo di vederlo varcare la porta rossa”.

Seguite ORA la diretta ?https://t.co/0ozXzmCQKc pic.twitter.com/BYLF1hCf1J — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 23, 2020

Sul web si è subito scatenato il totonomine. Circolano i nomi di alcuni nuotatori e tuffatori… Secondo voi chi entrerà nella Casa del GF Vip 5? Chi è questo sportivo gay che fa impazzire Zorzi?

Staremo a vedere. Stay tuned!