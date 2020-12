GF Vip 5, Cristiano Malgioglio a Giacomo Urtis: “Quante puntate hai nel contratto, dieci?”

GF Vip 5, ultime news e indiscrezioni. Scoppia la polemica in Rete per una domanda scomoda e imbarazzante di Cristiano Malgioglio a Giacomo Urtis. Il celebre paroliere, cantautore e personaggio tv si è lasciato sfuggire una domanda da censura, che ha mandato subito in tilt la regina del Grande Fratello Vip 2020.

Ieri sera Malgioglio ha chiesto al chirurgo dei vip, Giacomo Urtis: “Tu quante puntate hai nel tuo contratto? Dieci?“. L’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi è rimasto alquanto sorpreso e impietrito.

Malgioglio a Urtis: ‘Tu quante puntate hai nel contratto? 10?’



La regia stacca.



Sono un po’ basita. #gfvip pic.twitter.com/og0YOtMGpz — Giusymc98 ?GR63 MY WINNER?paladina di CL16 (@giusy98_juvee) December 17, 2020

La regia ha subito staccato, ma ormai la frittata è fatta! Il popolo del web è in subbuglio. Sui social è esploso il contratto-gate. C’è chi ipotizza che le eliminazioni siano già stabilite, chi invece che i concorrenti decidano quante puntate restare, le teorie del complotto sono innumerevoli.

Su Twitter diversi telespettatori sono alquanto imbufaliti: “E con questa adesso sappiamo che c’è qualcosa dietro. Forse vengono tutelati i più famosi per non farli andare via”. E poi ancora: “Ne ero sicura ma ora ci ha dato la certezza, nonostante sarà sicuramente il meno votato Malgioglio domani non esce perché devono fargli fare Natale in casa, faranno la stessa cosa che fecero con Eligreg, sacrificare altri”.

SE DOMANI ESCE TOMMASO O MTR SPACCO TUTTO #GFVIP pic.twitter.com/qDpiixXLJr — and i oop- (@wearyandboujee) December 17, 2020

E voi che cosa ne pensate? A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi del GF Vip 5!