GF Vip 5: “Dayane Mello è subdola, invidiosa e gelosa”, il duro attacco dell’ex suocera

GF Vip 5: ultime news e gossip. La modella e showgirl brasiliana Dayane Mello è al centro del gossip e delle polemiche in questi giorni per il finto e scontato “teatrino” lesbo messo in piedi con l’attrice Adua Del Vesco nella Casa del Grande Fratello Vip 5 e per aver bollato la sua precedente e brevissima love story con l’ex calciatore Stefano Bettarini come soltanto “una scop**a”. Ora Dayane Mello è finita nel mirino della sua ex suocera, la madre del modello Stefano Sala.

Dayane Mello – Foto: Twitter

Dopo Stefano Sala, questa volta ad affossare Dayane Mello ci ha pensato anche la sua ex suocera Simona.

La notizia è stata diffusa dal giornalista di gossip, conduttore e autore televisivo Gabriele Parpiglia su Giornalettismo: “La madre di Stefano Sala, ex compagno della Mello, ha contattato Stefano Bettarini poco prima di entrare nel reality avvisandolo in modo netto e chiaro. Queste le parole che non possono essere smentite: «Stefano, smascherala. Lei si è approfittata di noi e poi ci ha sputtanato come se fossimo carne da macello. Ha sempre fatto i “Bip” comodi! È subdola, invidiosa e gelosa. Noi ci siamo conosciuti in quella famosa telefonata, scusami ma ho rabbia dentro»”.

