GF Vip 5: Elisabetta Gregoraci si salva, eliminata Guenda Goria: scoppia la polemica in Rete

GF Vip 5 nel caos per l’ultimo televoto che ha salvato Elisabetta Gregoraci e ha comportato l’eliminazione di Guenda Goria. Il popolo della Rete è in rivolta. I fan della figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria sono davvero infuriati e arrabbiati. Per la verità tanti fan del reality show di Canale 5 hanno sollevato dubbi sull’ultimo televoto. In molti hanno parlato di “televoto truccato” per salvare l’ex moglie di Flavio Briatore.

La decisione del televoto annunciata dal conduttore tv Alfonso Signorini è stato uno choc anche per l’opinionista fissa Antonella Elia che si è detta contraria al verdetto: «Senza Guenda Goria restano i romanzetti di serie D dentro la Casa».

I social sono davvero scatenati! Critiche e polemiche durissime contro il GF Vip 5. In tanti hanno gridato allo scandalo e hanno parlato di “televoto truccato” a favore di Elisabetta Gregoraci.

E in effetti un utente prova a fare chiarezza: «Giorno 36, Guenda è tra i preferiti del pubblico (13%), Elisabetta penultima (2%). Giorno 39, Elisabetta perde al televoto contro Dayane e Maria Teresa, ma il televoto non prevede eliminazione. Giorno 47, televoto con eliminazione: Elisabetta 17%, Guenda 13% eliminata». Le polemiche sono destinate a proseguire per giorni.

