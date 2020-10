GF Vip 5, escluso Claudio Sona: il nuovo concorrente gay sarà Damiano Allotta, ex di Giovanni Ciacci?

GF Vip 5, ultime news e gossip. Il giovane web influencer dichiaratamente gay Tommaso Zorzi ha lanciato un disperato appello al conduttore del reality show di Canale 5, Alfonso Signorini, diversi giorni fa: “Voglio un ragazzo gay nella Casa”.

Damiano Allotta in costume roso al mare – Foto: Instagram

Pochi giorni dopo questa appello il paparazzo Alan Fiordelmondo ha dichiarato a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso: “Si sta aprendo l’ipotesi di far entrare nella casa un personaggio gay che ha già partecipato ad altri programmi televisivi in modo tale da sollazzare il percorso di Tommaso. Tra l’altro è una persona con cui Tommaso quest’estate ha trascorso una vacanza in Sicilia; è un personaggio che, inoltre, sarebbe dovuto entrare nella casa col cast originario”. Chiaro ed esplicito riferimento al primo tronista gay nella storia di Uomini e Donne, Claudio Sona.

Claudio Sona con Tommaso Zorzi in vacanza a Taormina in Sicilia – Foto: Facebook

Ora l’autore televisivo e giornalista di gossip del settimanale Chi, Gabriele Parpiglia, ha smentito questa indiscrezione nella sua ultima rubrica delle Chicche a Casa Chi, sottolineando il fatto che non sarà Claudio Sona il concorrente gay in arrivo per Tommaso Zorzi, spiegando anche che loro due sono molto amici e pertanto non potrebbe nascere nessuna dinamica sentimentale.

Gli autori del GF Vip 5 sono al lavoro e i casting sono in corso. Parpiglia ha però lanciato qualche indizio: “La persona in questione potrebbe essere un modello non conosciuto che in questo momento è sottoposto al casting. Di più non posso dire”.

Il modello poco conosciuto è per caso l’ex fidanzato dello stylist, opinionista e conduttore tv Giovanni Ciacci, l’agente immobiliare e web influencer siciliano Damiano Allotta? Quest’ultimo è balzato agli onori della cronaca rosa per le sue storie d’amore con il celebre stilista Stefano Gabbana e con il popolare costumista Giovanni Ciacci. Il suo nome era circolato anche lo scorso anno per il GF Vip 4.

Sarà davvero Allotta il nuovo concorrente gay del Grande Fratello Vip 5? Staremo a vedere. Stay tuned!