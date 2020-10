GF Vip 5, ultime news e indiscrezioni. Il conduttore radiofonico e autore televisivo Gabriele Parpiglia ha svelato i nomi dei vip scartati ai provini a Casa Chi. Il giornalista del noto settimanale di cronaca rosa ha sbugiardato anche alcuni ex calciatori: “Ci sono state diverse trattative che non sono andate a termine con alcuni sportivi come Nicola Ventola e Davide Bombardini che hanno ricevuto un NO da parte del Grande Fratello, anche se sui social si sono divertiti a dire che sono stati loro a rifiutare”.

Gabriele Parpiglia – Foto: Instagram

Gabriele ha poi svelato che alcuni sportivi hanno detto No al Grande Fratello per motivi diversi: “Il sogno proibito è stato Marco Borriello, che però non siamo riusciti neanche a portare in una fase di trattativa ed Andrea Iannone, che però non è potuto venire per i motivi che sappiamo. C’è un altro contratto che non è andato a buon fine ed era una storia bellissima, era una pallanuotista che ha mollato la sua carriera ed è diventata infermiera Covid. Una storia stupenda, si chiama Giulia Viacava. Era una storia fantastica, ma ha ripreso a fare la sportiva e quindi non è potuta entrare in casa. Al provino era piaciuta tantissimo”.

Parpiglia ha poi citato solo le iniziati del prossimo concorrente del GF Vip 5: E.G. Ovviamente si è subito scatenato il finimondo in Rete. Per caso è Eva Grimaldi?