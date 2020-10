GF Vip 5, i concorrenti sparlano di Pierluigi Diaco e Lorella Cuccarini

GF Vip 5, i concorrenti hanno rifilato una serie di stoccate al vetriolo nei confronti del conduttore tv e giornalista Pierluigi Diaco e della ballerina e presentatrice tv Lorella Cuccarini nella Casa più spiata e famosa d’Italia. Alcune settimane fa era stato Tommaso Zorzi ad affossare la celebre star della televisione italiana per la sua posizione contraria alle adozioni gay. Ora sono state diverse showgirl a criticare l’ex conduttrice di Domenica In e La vita in diretta.

Tommaso Zorzi affossa Pierluigi Diaco

Il web influencer Tommaso Zorzi ha fatto a pezzi Pierluigi Diaco: “Uno che ha fatto delle figure orrende è…com’è che si chiama? Quello gay e sposato, che faceva il programma estivo. Pierluigi Diaco! Lui è di un antipatico, amore sono usciti dei video assurdi. – ha detto Zorzi – Tipo in uno lui parla della vita della sua ospite e dice ‘lei ha tre figli’, la donna lo corregge ‘ma veramente ne ho due’ e lui sbotta ‘ma vuoi condurre tu? No, perché se vuoi condurre tu accomodati’. Vi giuro, ma incavolato nero. Oppure in diretta sclera ‘hey voi dietro silenzio, perché qui stiamo lavorando’. Gli hanno chiuso il programma.Lui è di un’antipatia folle. Dice delle robe agghiaccianti, ma non avete visto cosa ha fatto con Corinne Clery. Una roba che tu lo guardi e ti viene male e ti chiedi perché. Nel suo programma, con i suoi ospiti tratta male tutti. Li invita, gli rode il cu** che son venuti, li tratta malissimo, una roba. Nell’imbarazzo più totale degli opinionisti.Pensate a lavorare in studio con uno così. […] Dovrebbe venire a fare il GF Vip per ripulirsi l’immagine”. La sua critica al vetriolo è stata condivisa anche dalla contessa del popolo Patrizia De Blanck.

Tommaso Zorzi imita Pierluigi Diaco#GFVIP pic.twitter.com/7b4G3pE2Qd — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 6, 2020

Maria Teresa Ruta è intervenuta per dire la sua sulla chiusura della trasmissione di Raiuno, Io e Te: “Il programma gliel’hanno chiuso per un brutto litigio che ha avuto alla radio con la conduttrice. Ha avuto questo brutto litigio al mattino e il giorno dopo hanno chiuso il programma. Poi il giorno dopo ancora hanno parlato di un caso di Covid e quindi non so. […] Lui è tipo ‘sei ospite tu, ma prendo la chitarra e suono io’“.

NON AVREI MAI CREDUTO DI AVER BISOGNO E DI STARE MALISSIMO ALLO STESSO TEMPO A CAUSA DI TOMMASO ZORZI CHE IMITA DIACO NON STO RESPIRANDO #GFVIP pic.twitter.com/85JzB1Jajl — HO DETTO STRATEGA, NON HO DETTO GAY (@vincycernic95) October 6, 2020

Maria Teresa Ruta e la stoccata a Lorella Cuccarini

Matilde Brandi ha paragonato il talento nel ballo di Lorella Cuccarini con quello della sua nemica amatissima e ha detto che tra le due il vero talento era Heather Parisi: “Io ho lavorato con lei a Buona Domenica. Mangiava solo riso in bianco, sempre e solo riso in bianco. Aveva la sua tata Agnese che le portava quel riso in bianco. Heather era il talento vero. Heather ballava meglio, ma Lorella Cuccarini aveva la sua sensualità. Heather faceva dei balletti che ancora adesso li vedo e rimango a bocca aperta, faceva delle cose di una tecnica, cose difficilissime. Brava la Parisi, bravissima. Lorella Cuccarini è più inquadrata, Heather invece è sempre stata il bel talento”.

Tommaso Zorzi ha detto che tra la Parisi e la Cuccarini preferisce la prima: “Loro litigano sui diritti. Heather è una super open e chiama quell’altra ‘la ballerina sovranista’. Però nella faida Cuccarini vs Parisi, Cuccarini 0 ed Heather 200. Sui diritti gay si sono battute, una è contro e l’altra è pro. Lorella è Family day e si è espressa contro i matrimoni gay e le adozioni omosessuali“.

Stefania Orlando ha ricordato la lettera choc che la cantante di Un Altro Amore No ha mandato alla redazione de La Vita In Diretta: “Tra loro due c’è un vero antagonismo, ma dura ancora oggi, se le mandano a dire. […] A La Vita in Diretta ha mandato una lettera alla redazione dove diceva che si era sentita trattata in modo maschilista da Alberto Matano. Quelle della redazione si sono schierate tutte dalla parte di Matano… tutte le donne erano con lui”.

Sulla questione si è espressa anche Maria Teresa Ruta, che ha rifilato una stoccata a Lorella Cuccarini: “Non ne è uscita bene con quella lettera. Comunque è bizzarro che lei si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta nei corridoi“.