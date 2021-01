GF Vip 5: Maria Teresa Ruta contro Alba Parietti e Pierpaolo Pretelli

GF Vip 5 ultime news e indiscrezioni. La conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta ha replicato all’attacco social di Alba Parietti e ha svelato la strategia di gioco di Pierpaolo Pretelli all’influencer Tommaso Zorzi subito dopo l’ultima puntata del reality show di Canale 5.

Ieri sera la mamma vip di Guenda Goria ha raccontato di una serata in cui il celebre divo del cinema internazionale Alain Delon avrebbe preferito la sua compagnia a quella di Alba Parietti.

La mamma vip di Francesco Oppini non l’ha presa bene e ha dato un’altra versione dei fatti. Il presentatore del Grande Fratello Vip 5 Alfonso Signorini ha mostrato in diretta tv a Maria Teresa Ruta i post al vetriolo di Alba Parietti…

Poco dopo la puntata è crollata. In lacrime ha dichiarato: “Io millantatrice proprio mai. Non sono bugiarda. Perché mi devo inventare queste cose. Ha detto che sono fantasiosa. Ho dovuto dire il suo nome, c’era anche lei e Alfonso me l’ha chiesto. Ho detto la verità ragazzi“.

Maria Teresa Ruta ha poi svelato la strategia di Pierpaolo Pretelli a Tommaso Zorzi: “Ho visto che ha preferito Zenga a te. Non voleva andare al televoto con te. Lui ha pensato che Zenga votava lui, che Zelletta votava lui. Se Dayane votava te e lui votava te andavate in 3 e li massacravi. Fai il conto, la verità è questa. Amore mio”.

Siete d’accordo con Maria Teresa? Resta il fatto che ora Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta si sfideranno al televoto per decretare il secondo finalista del GF Vip.