GF VIP 5, Mario Balotelli e la battutaccia su Dayane Mello: Selvaggia Lucarelli attacca Alfonso Signorini

GF VIP 5 al centro delle polemiche per la battutaccia davvero volgare e fuori luogo di Mario Balotelli sulla sua ex fidanzata Dayane Mello, senza che nessuno né il conduttore tv Alfonso Signorini né gli altri opinionisti abbiano mosso un dito per difendere la modella brasiliana e stigmatizzare duramente le parole sessiste dell’ex calciatore dell’Inter. In Rete è esplosa la polemica. Sul caso si è espressa anche la giornalista e opinionista tv Selvaggia Lucarelli.

La battutaccia infelice di Mario Balotelli sta scatenando un vespaio di critiche e attacchi sui social. La famosa scrittrice e giurata di Ballando con le Stelle ha scritto un post per criticare sia Balotelli sia il conduttore Signorini.

«Non è tanto quel subumano di Balotelli che arriva tra le parolacce e fa una battuta squallida, imbarazzante, da convinto maschio alfa a una sua ex – ha scritto Selvaggia Lucarelli su Facebook -, ma le risatine di sottofondo. E Signorini che ‘Ahhhh hai capito Dayane?’, incapace di dirgli ‘ma che schifezza hai detto?’. Del resto, come in altri show della domenica sera, questi sono i modelli con cui si sta bruciando il cervello a quella parte della popolazione che ci ride su – ha proseguito la giornalista -, assieme a Signorini. E sempre nella stessa rete, in cui forse c’è qualche problema da risolvere. (ah, le scuse richieste dal conduttore dopo aver letto Twitter per poi dirgli ‘entra nella casa’ non valgono)».

Balotelli che fa la battutina squallida da convinto maschio alfa e le risatine in studio, col conduttore divertito. A Canale 5 si va avanti a proporre modelli meravigliosi, vedo. pic.twitter.com/fJMxjnYWak — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 24, 2020

