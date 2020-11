GF Vip 5, Selvaggia Lucarelli silura Alfonso Signorini per il caso Oppini: “Non si perdona niente, tranne il sessismo”

GF Vip 5, ultime news e gossip. Il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, è stato “graziato” dal conduttore tv, Alfonso Signorini, e dagli autori del reality show di Canale 5. Le sue durissime frasi sessiste hanno suscitato sdegno e sconcerto nell’opinione pubblica. Dopo le frasi sessiste di Mario Balotelli a Dayane Mello, Selvaggia Lucarelli è tornata nuovamente all’attacco del Grande Fratello Vip 5 e del conduttore Alfonso Signorini.

GF Vip 5, le frasi sessiste di Francesco Oppini

Ma che cosa ha detto Francesco Oppini? In riferimento alla modella brasiliana Dayane Mello ha dichiarato: “A Verona la violentano. Ma in senso buono, eh. Se la porto a una festa con i miei amici, succede”. Poi è andato ancora più pesante su Flavia Vento: “È una che rischi di ammazzare di botte. Io credo che ad alcuni uomini queste donne facciano venire voglia di alzare le mani”.

Durante la puntata di ieri del GF Vip 5, Oppini non è stato espulso perché, come ha detto Signorini, “hai dimostrato nel corso del programma di avere un grande rispetto nei confronti della tua fidanzata. Il che ci fa pensare che la tua posizione sulle donne non sia così orribile”. Un perdono che ha mandato su tutte le furie del popolo del web che ha gridato allo scandalo e ai favoritismi. “Anche al GF Vip ci sono figli e figliastri”, ha scritto un telespettatore su Twitter. Un altro ha aggiunto: “Denis Dosio e Fausto Leali sono stati espulsi, mentre Oppini e Brosio sono stati graziati e miracolati”. Il riferimento a Paolo Brosio è relativo alla presunta bestemmia pronunciata dal giornalista nella Casa del GF Vip 5.

GF Vip 5, Selvaggia Lucarelli: “Non si perdona nulla, tranne il sessismo”

L’irriverente scrittrice e opinionista tv Selvaggia Lucarelli ha criticato duramente questa ennesima scelta discutibile degli autori del GF Vip 5 e del conduttore Signorini.

La giornalista di TPI.it ha scritto: “Capito? Siccome non si è trombato nessuno nella casa (così mi spiegano) ma ha solo fatto battute su donne menate o violentate, va graziato. E così, dopo Balotelli a cui viene detto “questa casa per te è sempre aperta se vuoi entrare al Gf” dopo che ha scherzato sempre con la stessa concorrente ‘mi vuole dentro poi dice basta basta fa male’, anche Oppini, che ha 38 anni, mica è un ragazzetto, va capito. Che vuoi che sia”.

La giurata di Ballando con le Stelle ha poi proseguito: “Nel frattempo, sempre al Gf, un ragazzino di 19 anni è stato mandato a casa per una bestemmia. E viene espulso anche Leali che sì, dice “neg*o” senza alibi, ma che lo dice nel silenzio generale, con tutti che fanno finta di nulla e si guardano la punta dei piedi per non prendere una posizione. (tranne il destinatario della parola) Queste sono le lezioni che danno programma e conduttore: qui non si perdona niente. Tranne il sessismo e l’idea che ci siano donne che meritano di essere menate. In questo caso, bastano le scuse. Come quando ti cade il caffè – ha concluso Selvaggia – sui pantaloni del vicino di posto in aereo”.