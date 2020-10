GF Vip 5, Selvaggia Roma è positiva al Covid-19: “Chiedo scusa, ho mentito”

GF Vip 5, ultime news e gossip. Selvaggia Roma ha prima negato di avere il Covid-19 all’Adnkronos, rivelando di essere “sana come un pesce”, salvo poi ritrattare tutto sui social. L’ex concorrente di Temptation Island ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo avrebbe dovuto fare il suo ingresso come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip 5, insieme con Stefano Bettarini e Giulia Salemi, lo scorso lunedì. Poi all’ultimo minuto è saltato tutto.

GF Vip 5, l’annuncio di Signorini

Lunedì scorso Alfonso Signorini ha parlato di un sospetto caso Covid-19 tra i nuovi concorrenti che dovrebbero entrare nella Casa più spiata e famosa d’Italia. Il presentatore del GF Vip 5 ha dichiarato in diretta: “Ora, tutta questa situazione necessita di approfondimenti medici per questo concorrente e per i suoi compagni”.

“Per salvaguardare la sicurezza di questi concorrenti che si preparavano a questa nuova avventura con tanto entusiasmo ma anche per la sicurezza di chi ci sta dentro e la sicurezza di noi tutti che stiamo facendo il nostro lavoro. Stasera questi tre ingressi non ci saranno”, ha tuonato il conduttore.

GF Vip 5, Selvaggia Roma prima nega ma poi conferma: “Ho il Covid-19”

Selvaggia Roma ha prima negato tutto all’Adnkronos: “Ho fatto il tampone prima di entrare al GF Vip e il risultato è negativo. Scoppio di salute! Basta con questa caccia alle streghe. Sembra di assistere a una caccia alle streghe; ripeto: ho fatto il tampone ed è risultato negativo. Non ho incontrato nessuno (Bettarini e Salemi, ndr) e sono stata in isolamento per almeno 15 giorni. La produzione non mi ha detto nulla su chi sia risultato positivo al Covid ora sono in isolamento per fare tutti gli accertamenti medici che mi verranno richiesti”.

Oggi però ha ritrattato e ha dichiarato sui social: “Buongiorno, è arrivato il momento di fare un po’ di chiarezza. Sono io che sono positiva al Covid, seppur avendo una carica virale molto bassa… Mi volevo scusare innanzitutto con la giornalista dell’AdnKronos perché presa dallo spavento e presa anche alla sprovvista ho negato di avere il Covid. Volevo anche tranquillizzare tutti quanti che non sono stata a contatto con gli altri concorrenti”.

Per poi concludere: “Sto benissimo, vi ringrazio dei messaggi. Mi è stato detto che la mia entrata al GF è stata rinviata ma non annullata, ovviamente tamponi permettendo”.

In molti l’hanno duramente criticata sui social per aver mentito sul Covid-19. Selvaggia è stata sommersa da polemiche e attacchi.

No scusate Selvaggia Roma prima dichiara di non essere la persona positiva al Covid e mo dice che “per paura” non aveva detto la veritá.#GFVIP pic.twitter.com/xNqmvpLQo1 — Just Breathe» (@oversensitive_) October 28, 2020

