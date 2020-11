GF Vip 5, Selvaggia Roma smaschera Enock Barwuah e Pierpaolo Petrelli: spuntano baci e messaggi compromettenti

GF Vip 5, ultime news e gossip. L’arrivo di Selvaggia Roma nella Casa del Grande Fratello Vip 5 è stato un vero e proprio toccasana per le dinamiche interne al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, dato che diversi concorrenti sono dei veri e propri “comodini”. Il ciclone Selvaggia Roma si è fatto subito sentire fin dal suo primo giorno nella Casa più spiata d’Italia. Ha smascherato il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah, rivelando che si sono baciati più volte durante una serata in disco e lui l’avrebbe poi invitata in albergo ma l’ex concorrente di Temptation Island gli avrebbe riservato un bel due di picche.

Selvaggia Roma ha poi rivelato di essersi scambiati baci appassionati con un altro concorrente del GF Vip 5, l’ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Petrelli.

Round 2… ora è la volta di Pierpaolo! Ricordate che i VIP non sanno che Selvaggia è una nuova concorrenza ufficiale… ? #GFVIP pic.twitter.com/oiZMqyL0mx — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 13, 2020

GF Vip 5, Selvaggia Roma sbugiarda Enock Barwuah

Durante la sua prima serata nella Casa del GF Vip Selvaggia ha ricordato agli altri commensali del bacio che si è scambiata con Enock in discoteca, circostanza che è stata inizialmente smentita da Barwuah.

Selvaggia Roma – Foto: Instagram

“Non ci siamo mai baciati, perché devi dire una bugia?”, ha dichiarato il fratello di Mario Balotelli. Selvaggia Roma a questo punto ha dato ovviamente il meglio di sé: “Perché mi devi far passare per matta? C’ho anche i messaggi e c’ho pure un amico che può testimoniare. Con me caschi male eh. Mi hai invitato al tuo tavolo, ma sei matto? Sono appena entrata non ho voglia di discutere, di certo non sono falsa né pazza. Mi volevi in albergo, ma che vai a baciarti le ragazze e neanche te le ricordi? Ti ho dato il due di picche ma che pensavi che te la davo? Devi avere più rispetto per le donne, facevi più bella figura a dire sì è vero”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi proseguito: “Forse dici di no perché stavi già con la tua ragazza? Non ha senso, non ho parole. Fai più bella figura a non dire altro. Sei uno sfigato che chiami le donne per venire da te in albergo, mi hai chiamato alle sei di mattina perché eri ubriaco, sei penoso. A me non mi fai passare per una matta che si bacia la gente a caso, sei peggio di tuo fratello”.

Enock ha inizialmente negato tutto: “Ma questa sta scherzando, si è inventata tutto, non è vero niente, non l’ho mai invitata al mio tavolo”.

E da queste storie si capisce tutto, Enock alla prima nomination FUORI.#GFVIP pic.twitter.com/8XzmGKMJ0f — Emanuele (@Emanuel48393864) November 14, 2020

La fidanzata e la sorella di Enock hanno difeso a spada tratta Barwuah sui social. In piena notte però Enock ha confessato all’ex tronista tarantino del trono classico di Uomini e Donne, Andrea Zelletta, che i messaggi compromettenti in realtà ci sono stati tra lui e Selvaggia Roma, ma non sono stati scritti da lui bensì da un suo amico…

ENOCK AMMETTE DELL' ESISTENZA DI QUEI MESSAGGI INVIATI A SELVAGGIA,SOSTENENDO CHE AVEVA PRESTATO IL TELEFONO AD UN AMICO,QUINDI COMUNQUE VADA I MESSAGGI CI SONO, MA NON PER MANO SUA,E DICE :

" Comunque sono In*ulato perchĂ© i messaggi dicono quelle cose lì che dice lei" #GFVIP pic.twitter.com/W46xRlxovk — Willy Cannata (@WillyCannata) November 14, 2020

GF Vip 5: Selvaggia Roma svela i baci appassionati con Pierpaolo Petrelli

Selvaggia ha riservato un carico da 90 anche a Pierpaolo Petrelli, accusandolo di essere falso. Sul divano con Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, l’ex concorrente di Temptation Island – rispondendo ad una domanda diretta – ha svelato dove e quando ha baciato il modello ed ex velino lucano. “La prima volta che ci siamo baciati è stata quando siamo andati a lavorare insieme – ha confidato l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo -, abbiamo fatto un lavoro per un supermercato e fuori ci siamo baciati. La seconda volta in discoteca, dove lui lavorava”.