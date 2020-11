GF Vip 5, ultime news e gossip: stasera entra Selvaggia Roma, lunedì Giacomo Urtis

GF Vip 5, ultime news e gossip. Salvo ulteriori imprevisti stasera Selvaggia Roma entrerà nella Casa più spiata e famosa d’Italia dopo aver trascorso alcune settimane in isolamento a causa del Covid-19. Come ben ricorderete l’ex concorrente di Temptation Island ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo aveva prima negato di aver contratto il Sars-Cov-2 all’Adnkronos, rivelando di essere “sana come un pesce”, salvo poi ritrattare tutto sui social.

Giacomo Urtis in costume – Foto: Instagram

Qualche giorno fa il conduttore tv e giornalista Alfonso Signorini ha annunciato 9 nuovi concorrenti durante l’ultima puntata del format Casa Chi: «A dicembre entreranno nella Casa del GF Vip altri nove concorrenti, tutti nomi di primo piano perché adesso il GF Vip lo vogliono fare tutti». Tra i papabili spiccano il celebre cantautore e paroliere Cristiano Malgioglio, per lui sarebbe la seconda volta, e il famoso pilota Andrea Iannone, che è stato sospeso 4 anni per doping dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, in Svizzera. La sanzione verrà conteggiata a partire dal 17 dicembre 2019.

Ma lunedì farà il suo ingresso nella Casa del GF Vip 5 anche l’ex naufrago dell’Isola dei famosi e medico estetico Giacomo Urtis. Lo scoop è stato diffuso dal direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti.

“Lunedì sera il medico estetico dei vip Giacomo Urtis entrerà nella Casa di Cinecittà – ha rivelato Signoretti – E il vero Grande Fratello è dentro il suo telefono. Foto, video e messaggi imbarazzanti che riguardano molti dei suoi coinquilini. Aggiornamenti in arrivo. Se sarà un concorrente? Diciamo uno dei tanti che entreranno. Compresi tre non famosi”.

Ne vedremo sicuramente delle belle, non pensate? Restate sintonizzati su iGossip.it per saperne di più sul Grande Fratello Vip 5!