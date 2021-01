GF Vip, Antonella Elia offende Samantha De Grenet: “Vecchia, ingrassata e str***a”. La Rete protesta: “È body shaming”

GF Vip nella bufera per la raffica di insulti e offese rivolte dall’opinionista fissa Antonella Elia contro la concorrente Samantha De Grenet durante la puntata di ieri del famoso e chiacchieratissimo reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra Antonella Elia e Samantha De Grenet non corre buon sangue, ma ieri l’ex showgirl di Non è la Rai ha sbroccato di brutto rivolgendo pesanti insulti alla collega.

L’opinionista è entrata nella casa, durante la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 4 gennaio, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ma ha superato ogni limite di buon gusto e decenza.

«Complimenti sei la regina dell’arroganza – ha esordito Antonella Elia – ma chi ti credi di essere, sto cavolo? Ma come ti permetti di parlare di me così».

Fancam sulla catfight tra Antonella Elia e Samantha De Grenet#GFVIP pic.twitter.com/WMvUfVqcwV — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 5, 2021

«Pensa quello che vuoi – ha risposto Samantha – io mi permetto perché mi hai attaccata appena sono entrata. Tu hai la tua opinione, ma a me non interessa proprio quello che dici, io sono sicura di quello che sono».

BUONGIORNO SOLO DA ANTONELLA ELIA CHE DEFINISCE LA REGINETTA DEL GORGONZOLA UNA BORGATARA RIPULITA MALE



P R O T A G O N I S T A #GFVIP pic.twitter.com/YofKoqOAhK — A SILVIA (@vincycernic95) January 5, 2021

Antonella Elia l’ha poi apostrofata con il titolo di reginetta da gorgonzola: «Sei un po’ ingrassata, stai cedendo al peso dell’età. Pubblico che figo sono dentro la casa e c’ho davanti una stronza, ed è bellissimo darle della stronza, tu sei solo una stronza, una borgatara ripulita male».

Frasi gravi che non sono proprio piaciute al pubblico della Rete che sui social ha accusato l’opinionista di fare body shaming.

Dopo la puntata, Samantha è scoppiata in lacrime con Stefania Orlando: “Prima di parlare della fisicità di una persona dovresti fare due domande. Se avessi rivelato quella cosa… Fra donne è brutto, è dalla prima puntata che ce l’ho contro, non so perché”.

“Quella cosa” è il tumore al seno che Samantha De Grenet ha scoperto nel 2018 e di cui ha parlato a inizio 2020 ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. “A differenza di Antonella io non gioco su una cosa che la potrebbe far sentire piccola così – ha detto Samantha a Stefania Orlando -, strumentalizzare una cosa che per me è stata una valanga, non si fa. Io ho pensato a mio figlio a casa, non litigo con Antonella Elia se so che mio figlio è a casa che guarda”.

Molto triste questo!!?. Da uno gioco, reality, arrivare a questo! Io non guarderò più questo #GFVIP. Dove tutto è concesso. Anche una Antonella Elia che entra nella casa per insultare i concorrenti. https://t.co/g43QSds2Ga — @DominguesPereiraRo’ (@DominguesPerei1) January 5, 2021

In tanti hanno chiesto che Antonella Elia venga punita ed esclusa dal ruolo di opinionista del GF Vip 5. E voi che cosa ne pensate?

Per me la De Grenet sta abbassando la cresta da quando è entrata in casa perché ha visto che non ha consensi e mi sta pure sul cazzo, però Antonella Elia è davvero disgustosa: aggradisce anche verbalmente chi è più realizzata di lei e prende a cuore solo le sfigate #gfvip INVIDIA — Donna Con La Gonna (@GonnaDonna) January 5, 2021

Antonella Elia pessima. Imbarazzante. Lo dico e lo scrivo da un po'. Horror. https://t.co/BeLMztgvIJ— alessandra menzani (@AMenzani) January 5, 2021