GF Vip: l’eliminazione di Franceska Pepe solleva dubbi

L’eliminazione di Franceska Pepe dal Grande Fratello Vip 5 sta sollevando dubbi in merito ai voti provenienti dalla Spagna.

Franceska Pepe Grande Fratello Vip- foto instagram.com

Nella puntata dal 5 ottobre, infatti, il televoto ha stabilito che tra Franceska Pepe, Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco fosse la modella e influencer a lasciare la Casa del Grande Fratello.

Il primo a salvarsi è stato Andrea Zelletta con il 25% dei voti, seguito subito dopo da Tommaso Zorzi con il 39,3%.

Al testa a testa contro l’attrice protagonista dell’“Ares Gate”, Franceska ha perso con il 17,9% contro il 17,8% della rivale. A decidere il suo destino sono stati pochissimi voti.

Gli utenti di Twitter però non ci stanno e da giorni sottolineano come Adua Del Vesco possa contare su moltissimi fan spagnoli impegnati in una specie di campagna per tenerla nel reality italiano.

Negli ultimi giorni i fan spagnoli hanno cercato di convincere altri a votare sul sito Mediaset per non fare uscire la Del Vesco dal Grande Fratello Vip.

Molti utenti italiani hanno lamentato un’alterazione del televoto e hanno iniziato a chiedere una rivalutazione delle percentuali, considerando che il Servizio di televoto è riservato esclusivamente ai soli clienti maggiorenni residenti sul territorio italiano.

Il dubbio che la rete ha sollevato è che i fan spagnoli di Adua possano aver falsato il numero reale dei voti sfruttando la rete virtuale privata e simulando il collegamento dall’Italia per votare la loro beniamina.

Al momento il Grande Fratello Vip non si è espresso a riguardo, ma c’è chi crede sia doveroso chiarire la questione dei voti ricevuti dalla Spagna.